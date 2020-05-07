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"الأرصاد": أتربة وغبار وانعدام في الرؤية الأفقية على 6 مناطق بينها الرياض

سحب رعدية ممطرة على جازان ونجران وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أتربة وغبار وانعدام في الرؤية الأفقية على 6 مناطق بينها الرياض
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:11 AM

"الأرصاد": أتربة وغبار وانعدام في الرؤية الأفقية على 6 مناطق بينها الرياض

سحب رعدية ممطرة على جازان ونجران وعسير والباحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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