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"آل شيبان" يدشن مبنى شعبة المرور الجديد بمحافظة القنفذة

كرم "سبق" لجهودها الإعلامية

دشّن محافظ القنفدة بالنيابة محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، ومدير شرطة محافظة القنفذة العقيد علي الصالحي مبنى شعبة مرور القنفذة بحلته الجديدة.. حيث استقبلهم مدير الشعبة المقدم إبراهيم عثمان العمري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال الأعمال ووجهاء المحافظة وعدد من الإعلاميين.

وبعد حفل التدشين تجول الجميع بالمبنى وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من تنظيم وترتيب يُساعد على سرعة إنجاز العمل، كما اطلعوا على كيفيه تلقي البلاغات وتخطيط الحوادث، وفي بداية حفل التدشين تجول المحافظ بالإنابة والحضور في أرجاء المبنى واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات التي ستقوم بها الشعبة والخطط المستقبلية لتطويرها مستقبلاً، ثم توجهوا لمكان الاحتفال، حيث الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة.

وأكد محافظ القنفذة بالإنابة أن التدشين لهذا المبنى الجديد دليل حرص الحكومة على مواكبة التطور، ومتابعة مدى جودة ما يُقدم للمواطن، مبدياً سروره بما شاهده في المبنى الجديد وبما حظي به من تطوير.

ثم ألقى المقدم العمري كلمة أكد فيها السعي لتطوير الأداء، ورفع الحس الأمني مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة وسمو نائبه وسمو وزير الداخلية للاهتمام بشأن المراجعين وتسهيل الخدمات لهم في أماكن من شأنها أن توفر لهم الراحة والأمان والاستقرار بعيداً عن عناء البحث عنها في أماكن بعيدة، وبتوجيهات كذلك من مدير مرور إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي وبإشراف ومتابعة من المحافظ، أعقب ذلك تكريم الجهات المشاركة والداعمة، ومنها صحيفة " سبق " لجهودها الإعلامية.

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"آل شيبان" يدشن مبنى شعبة المرور الجديد بمحافظة القنفذة
سبق

دشّن محافظ القنفدة بالنيابة محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، ومدير شرطة محافظة القنفذة العقيد علي الصالحي مبنى شعبة مرور القنفذة بحلته الجديدة.. حيث استقبلهم مدير الشعبة المقدم إبراهيم عثمان العمري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال الأعمال ووجهاء المحافظة وعدد من الإعلاميين.

وبعد حفل التدشين تجول الجميع بالمبنى وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من تنظيم وترتيب يُساعد على سرعة إنجاز العمل، كما اطلعوا على كيفيه تلقي البلاغات وتخطيط الحوادث، وفي بداية حفل التدشين تجول المحافظ بالإنابة والحضور في أرجاء المبنى واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات التي ستقوم بها الشعبة والخطط المستقبلية لتطويرها مستقبلاً، ثم توجهوا لمكان الاحتفال، حيث الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة.

وأكد محافظ القنفذة بالإنابة أن التدشين لهذا المبنى الجديد دليل حرص الحكومة على مواكبة التطور، ومتابعة مدى جودة ما يُقدم للمواطن، مبدياً سروره بما شاهده في المبنى الجديد وبما حظي به من تطوير.

ثم ألقى المقدم العمري كلمة أكد فيها السعي لتطوير الأداء، ورفع الحس الأمني مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة وسمو نائبه وسمو وزير الداخلية للاهتمام بشأن المراجعين وتسهيل الخدمات لهم في أماكن من شأنها أن توفر لهم الراحة والأمان والاستقرار بعيداً عن عناء البحث عنها في أماكن بعيدة، وبتوجيهات كذلك من مدير مرور إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي وبإشراف ومتابعة من المحافظ، أعقب ذلك تكريم الجهات المشاركة والداعمة، ومنها صحيفة " سبق " لجهودها الإعلامية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
09:46 PM

"آل شيبان" يدشن مبنى شعبة المرور الجديد بمحافظة القنفذة

كرم "سبق" لجهودها الإعلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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دشّن محافظ القنفدة بالنيابة محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، ومدير شرطة محافظة القنفذة العقيد علي الصالحي مبنى شعبة مرور القنفذة بحلته الجديدة.. حيث استقبلهم مدير الشعبة المقدم إبراهيم عثمان العمري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال الأعمال ووجهاء المحافظة وعدد من الإعلاميين.

وبعد حفل التدشين تجول الجميع بالمبنى وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من تنظيم وترتيب يُساعد على سرعة إنجاز العمل، كما اطلعوا على كيفيه تلقي البلاغات وتخطيط الحوادث، وفي بداية حفل التدشين تجول المحافظ بالإنابة والحضور في أرجاء المبنى واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخدمات التي ستقوم بها الشعبة والخطط المستقبلية لتطويرها مستقبلاً، ثم توجهوا لمكان الاحتفال، حيث الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة.

وأكد محافظ القنفذة بالإنابة أن التدشين لهذا المبنى الجديد دليل حرص الحكومة على مواكبة التطور، ومتابعة مدى جودة ما يُقدم للمواطن، مبدياً سروره بما شاهده في المبنى الجديد وبما حظي به من تطوير.

ثم ألقى المقدم العمري كلمة أكد فيها السعي لتطوير الأداء، ورفع الحس الأمني مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة وسمو نائبه وسمو وزير الداخلية للاهتمام بشأن المراجعين وتسهيل الخدمات لهم في أماكن من شأنها أن توفر لهم الراحة والأمان والاستقرار بعيداً عن عناء البحث عنها في أماكن بعيدة، وبتوجيهات كذلك من مدير مرور إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز بن منصور الحازمي وبإشراف ومتابعة من المحافظ، أعقب ذلك تكريم الجهات المشاركة والداعمة، ومنها صحيفة " سبق " لجهودها الإعلامية.

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