النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يمكن استخدام عقار "ديكساميثازون" للوقاية من "كورونا"؟.. إليك الإجابة

بعد تعدُّد وتكرار الاستفسارات حوله

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عقار "ديكساميثازون" نجاحًا واختراقًا علميًّا لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإدراج الكثير من الدول له في بروتوكولات العلاج، بدأت الأسئلة والاستفسارات تتوالى حول العقار الجديد، ومدى ملاءمته.

ومن بين هذه الأسئلة التي رُصدت، وتكررت خلال الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاستفسار عن إمكانية تناول العقار للوقاية من كورونا. فما مدى إمكانية ذلك؟

بداية، ينتمي عقار "ديكساميثازون" إلى عائلة "الستيرويدات"، وهو عبارة عن كورتيكوستيروئيد ذي فاعلية مستمرة، ويستخدم لعلاج الكثير من أمراض الجلد والأنسجة الرخوة النابعة من الحساسية أو الالتهاب.

تحذير طبي

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من استخدام العقار للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يُستخدم إلا تحت إشراف طبي دقيق، وفي الحالات الحرجة فقط.

ووفقًا لتيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، فإن العقار لم يكن له تأثير مفيد للمصابين بكورونا، ويعانون أعراضًا مرضية خفيفة. فيما أفاد الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، بأنه "من المهم للغاية استخدام هذا الدواء تحت إشراف طبي". مضيفًا: "هذا الدواء ليس للحالات البسيطة، ولا يستخدم للوقاية".

وتابع بقوله، وفقًا لما أورده موقع NBC News: في الواقع، يمكن أن تؤدي الستيرويدات إلى تفاقم العدوى في بعض الحالات عن طريق مساعدة الفيروس على التكاثر.

ليس علاجا للفيروس بحد ذاته

كما أكد الأطباء أن العقار لا يمنع الفيروس، بل إنه يعمل عن طريق الحد من الالتهابات داخل وحول الرئتين؛ إذ إنه في الحالات الحرجة من جراء كورونا فإن مثل هذه الالتهابات يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على كمية كافية من الأكسجين في الدم. وبطبيعة الحال فإن "ديكساميثازون" ليس علاجًا للفيروس بحد ذاته، بل هو جزء من نهج وخطة مشتركة إلى جانب مجموعة من العقارات والأدوية الأخرى للقضاء على الفيروس، أو الحد من خطورته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل يمكن استخدام عقار "ديكساميثازون" للوقاية من "كورونا"؟.. إليك الإجابة
سبق

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عقار "ديكساميثازون" نجاحًا واختراقًا علميًّا لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإدراج الكثير من الدول له في بروتوكولات العلاج، بدأت الأسئلة والاستفسارات تتوالى حول العقار الجديد، ومدى ملاءمته.

ومن بين هذه الأسئلة التي رُصدت، وتكررت خلال الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاستفسار عن إمكانية تناول العقار للوقاية من كورونا. فما مدى إمكانية ذلك؟

بداية، ينتمي عقار "ديكساميثازون" إلى عائلة "الستيرويدات"، وهو عبارة عن كورتيكوستيروئيد ذي فاعلية مستمرة، ويستخدم لعلاج الكثير من أمراض الجلد والأنسجة الرخوة النابعة من الحساسية أو الالتهاب.

تحذير طبي

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من استخدام العقار للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يُستخدم إلا تحت إشراف طبي دقيق، وفي الحالات الحرجة فقط.

ووفقًا لتيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، فإن العقار لم يكن له تأثير مفيد للمصابين بكورونا، ويعانون أعراضًا مرضية خفيفة. فيما أفاد الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، بأنه "من المهم للغاية استخدام هذا الدواء تحت إشراف طبي". مضيفًا: "هذا الدواء ليس للحالات البسيطة، ولا يستخدم للوقاية".

وتابع بقوله، وفقًا لما أورده موقع NBC News: في الواقع، يمكن أن تؤدي الستيرويدات إلى تفاقم العدوى في بعض الحالات عن طريق مساعدة الفيروس على التكاثر.

ليس علاجا للفيروس بحد ذاته

كما أكد الأطباء أن العقار لا يمنع الفيروس، بل إنه يعمل عن طريق الحد من الالتهابات داخل وحول الرئتين؛ إذ إنه في الحالات الحرجة من جراء كورونا فإن مثل هذه الالتهابات يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على كمية كافية من الأكسجين في الدم. وبطبيعة الحال فإن "ديكساميثازون" ليس علاجًا للفيروس بحد ذاته، بل هو جزء من نهج وخطة مشتركة إلى جانب مجموعة من العقارات والأدوية الأخرى للقضاء على الفيروس، أو الحد من خطورته.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
01:03 AM

هل يمكن استخدام عقار "ديكساميثازون" للوقاية من "كورونا"؟.. إليك الإجابة

بعد تعدُّد وتكرار الاستفسارات حوله

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
10,335

منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عقار "ديكساميثازون" نجاحًا واختراقًا علميًّا لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد، وإدراج الكثير من الدول له في بروتوكولات العلاج، بدأت الأسئلة والاستفسارات تتوالى حول العقار الجديد، ومدى ملاءمته.

ومن بين هذه الأسئلة التي رُصدت، وتكررت خلال الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاستفسار عن إمكانية تناول العقار للوقاية من كورونا. فما مدى إمكانية ذلك؟

بداية، ينتمي عقار "ديكساميثازون" إلى عائلة "الستيرويدات"، وهو عبارة عن كورتيكوستيروئيد ذي فاعلية مستمرة، ويستخدم لعلاج الكثير من أمراض الجلد والأنسجة الرخوة النابعة من الحساسية أو الالتهاب.

تحذير طبي

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من استخدام العقار للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يُستخدم إلا تحت إشراف طبي دقيق، وفي الحالات الحرجة فقط.

ووفقًا لتيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، فإن العقار لم يكن له تأثير مفيد للمصابين بكورونا، ويعانون أعراضًا مرضية خفيفة. فيما أفاد الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، بأنه "من المهم للغاية استخدام هذا الدواء تحت إشراف طبي". مضيفًا: "هذا الدواء ليس للحالات البسيطة، ولا يستخدم للوقاية".

وتابع بقوله، وفقًا لما أورده موقع NBC News: في الواقع، يمكن أن تؤدي الستيرويدات إلى تفاقم العدوى في بعض الحالات عن طريق مساعدة الفيروس على التكاثر.

ليس علاجا للفيروس بحد ذاته

كما أكد الأطباء أن العقار لا يمنع الفيروس، بل إنه يعمل عن طريق الحد من الالتهابات داخل وحول الرئتين؛ إذ إنه في الحالات الحرجة من جراء كورونا فإن مثل هذه الالتهابات يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على كمية كافية من الأكسجين في الدم. وبطبيعة الحال فإن "ديكساميثازون" ليس علاجًا للفيروس بحد ذاته، بل هو جزء من نهج وخطة مشتركة إلى جانب مجموعة من العقارات والأدوية الأخرى للقضاء على الفيروس، أو الحد من خطورته.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,832
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,300

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة