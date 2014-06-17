النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كوبا أمريكا": "اليابان" في مواجهة "تشيلي" وفرصة الحضور الأول

تستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراة واحدة تجمع الضيف الياباني أمام منتخب تشيلي .

اليابان - تشيلي

يقع المنتخبان الياباني والتشيلي في المجموعة الثالثة، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من الأوروغواي والإكوادور، وهي المباراة الأولى للمنتخبين، علماً بأن المجموعة أقيمت لها مباراة واحدة بين الأوروغواي والإكوادور وانتهت بفوز الأول وتصدره للمجموعة حتى الآن .

المنتخب التشيلي هو حامل لقب البطولة في نسختيها الماضيتين بينما المنتخب الياباني ضيف شرف لهذه البطولة بعد أن وجهت له الدعوة هو والمنتخب القطري للمشاركة في البطولة .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"كوبا أمريكا": "اليابان" في مواجهة "تشيلي" وفرصة الحضور الأول
سبق

تستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراة واحدة تجمع الضيف الياباني أمام منتخب تشيلي .

اليابان - تشيلي

يقع المنتخبان الياباني والتشيلي في المجموعة الثالثة، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من الأوروغواي والإكوادور، وهي المباراة الأولى للمنتخبين، علماً بأن المجموعة أقيمت لها مباراة واحدة بين الأوروغواي والإكوادور وانتهت بفوز الأول وتصدره للمجموعة حتى الآن .

المنتخب التشيلي هو حامل لقب البطولة في نسختيها الماضيتين بينما المنتخب الياباني ضيف شرف لهذه البطولة بعد أن وجهت له الدعوة هو والمنتخب القطري للمشاركة في البطولة .

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
05:43 PM

"كوبا أمريكا": "اليابان" في مواجهة "تشيلي" وفرصة الحضور الأول

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
103

تستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراة واحدة تجمع الضيف الياباني أمام منتخب تشيلي .

اليابان - تشيلي

يقع المنتخبان الياباني والتشيلي في المجموعة الثالثة، والتي تضم إلى جوارهما كلاً من الأوروغواي والإكوادور، وهي المباراة الأولى للمنتخبين، علماً بأن المجموعة أقيمت لها مباراة واحدة بين الأوروغواي والإكوادور وانتهت بفوز الأول وتصدره للمجموعة حتى الآن .

المنتخب التشيلي هو حامل لقب البطولة في نسختيها الماضيتين بينما المنتخب الياباني ضيف شرف لهذه البطولة بعد أن وجهت له الدعوة هو والمنتخب القطري للمشاركة في البطولة .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,870
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,659
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,504
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,531

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة