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الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏

قال: تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية ‏تُسبَق برياح نشطة مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية ‏تُسبَق برياح نشطة مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
10:53 AM

الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏

قال: تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية ‏تُسبَق برياح نشطة مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.

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