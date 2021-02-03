الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏

قال: تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية ‏تُسبَق برياح نشطة مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.