الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على حائل
قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-03
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
10:53 AM
الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على حائل
قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.