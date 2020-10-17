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صباح اليوم.. زلزال بقوة 4, 5 درجات يضرب الفلبين

لم تصدر أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 4, 5 درجات على مقياس ريختر، إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل: إن الزلزال وقع الساعة 0406 صباح السبت بالتوقيت المحلي (2006 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق بلدة لووك.

وأضاف المعهد أن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.


ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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صباح اليوم.. زلزال بقوة 4, 5 درجات يضرب الفلبين
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 4, 5 درجات على مقياس ريختر، إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل: إن الزلزال وقع الساعة 0406 صباح السبت بالتوقيت المحلي (2006 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق بلدة لووك.

وأضاف المعهد أن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.


ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
10:17 AM

صباح اليوم.. زلزال بقوة 4, 5 درجات يضرب الفلبين

لم تصدر أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 4, 5 درجات على مقياس ريختر، إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل: إن الزلزال وقع الساعة 0406 صباح السبت بالتوقيت المحلي (2006 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على بعد 21 كيلومترًا شمال شرق بلدة لووك.

وأضاف المعهد أن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.


ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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