النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. "الجوازات" تصدر قرارين بحق مخالفين لأنظمة الحج

من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك لقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهما على تصاريح بالحج.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي:
1 - معاقبة المخالف الوافد سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
2 - معاقبة المخالف الوافد غلام رسول محمد النور بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت "الجوازات " أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأسماء.. "الجوازات" تصدر قرارين بحق مخالفين لأنظمة الحج
سبق

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك لقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهما على تصاريح بالحج.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي:
1 - معاقبة المخالف الوافد سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
2 - معاقبة المخالف الوافد غلام رسول محمد النور بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت "الجوازات " أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
02:30 PM

بالأسماء.. "الجوازات" تصدر قرارين بحق مخالفين لأنظمة الحج

من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
2,784

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج؛ وذلك لقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهما على تصاريح بالحج.
وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي:
1 - معاقبة المخالف الوافد سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
2 - معاقبة المخالف الوافد غلام رسول محمد النور بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.
وأكدت "الجوازات " أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,594
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,598
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,620
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,705

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة