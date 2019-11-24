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إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" إلى الرياض

تم نقلهما فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل اليوم التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" برفقة والديهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمتين من جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونُقِل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكان إجراء عملية فصلهما.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي استمرارًا لما تقدمه هذه البلاد المباركة من بذل وعطاء للدول والشعوب ذات الاحتياج شملا مختلف القطاعات، مشيدًا بالدعم الفني واللوجستي المهم الذي وفرته وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية من خلال مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.
من جانبه, قدم عبدالغني هلال والد التوأم شكرًا لقيادة المملكة نظير ما وجده من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالبرنامج السعودي لفصل التوائم الذي أضحى علامة فارقة في مجاله على المستوى الدولي، مبديًا ثقته الواسعة بالله -عز وجل- ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال، مبتهلًا إلى الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء.
ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، دُرِست في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" إلى الرياض
سبق

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل اليوم التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" برفقة والديهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمتين من جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونُقِل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكان إجراء عملية فصلهما.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي استمرارًا لما تقدمه هذه البلاد المباركة من بذل وعطاء للدول والشعوب ذات الاحتياج شملا مختلف القطاعات، مشيدًا بالدعم الفني واللوجستي المهم الذي وفرته وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية من خلال مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.
من جانبه, قدم عبدالغني هلال والد التوأم شكرًا لقيادة المملكة نظير ما وجده من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالبرنامج السعودي لفصل التوائم الذي أضحى علامة فارقة في مجاله على المستوى الدولي، مبديًا ثقته الواسعة بالله -عز وجل- ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال، مبتهلًا إلى الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء.
ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، دُرِست في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
04:59 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:28 AM

إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" إلى الرياض

تم نقلهما فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالحرس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل اليوم التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" برفقة والديهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمتين من جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونُقِل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكان إجراء عملية فصلهما.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي استمرارًا لما تقدمه هذه البلاد المباركة من بذل وعطاء للدول والشعوب ذات الاحتياج شملا مختلف القطاعات، مشيدًا بالدعم الفني واللوجستي المهم الذي وفرته وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية من خلال مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.
من جانبه, قدم عبدالغني هلال والد التوأم شكرًا لقيادة المملكة نظير ما وجده من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالبرنامج السعودي لفصل التوائم الذي أضحى علامة فارقة في مجاله على المستوى الدولي، مبديًا ثقته الواسعة بالله -عز وجل- ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لخبرته الطويلة في هذا المجال، مبتهلًا إلى الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء.
ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، دُرِست في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

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