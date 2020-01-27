النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفتح يوقع مع المهاجم الدنماركي "باشكيم قادري"

وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم الدنماركي "باشكيم قادري" لتمثيل صفوف الفريق بعقد يمتد لسنتين و نصف.

وشارك اللاعب "قادري" صاحب الـ 28 عاماً مع منتخب الدنمارك في مراحل الفئات السنية كما مثّل عدداً من الأندية كان أبرزها نادي كوبنهاجن وأودنسه.

من جانبها، تمنّت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفتح يوقع مع المهاجم الدنماركي "باشكيم قادري"
سبق

وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم الدنماركي "باشكيم قادري" لتمثيل صفوف الفريق بعقد يمتد لسنتين و نصف.

وشارك اللاعب "قادري" صاحب الـ 28 عاماً مع منتخب الدنمارك في مراحل الفئات السنية كما مثّل عدداً من الأندية كان أبرزها نادي كوبنهاجن وأودنسه.

من جانبها، تمنّت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:39 PM

الفتح يوقع مع المهاجم الدنماركي "باشكيم قادري"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
647

وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم الدنماركي "باشكيم قادري" لتمثيل صفوف الفريق بعقد يمتد لسنتين و نصف.

وشارك اللاعب "قادري" صاحب الـ 28 عاماً مع منتخب الدنمارك في مراحل الفئات السنية كما مثّل عدداً من الأندية كان أبرزها نادي كوبنهاجن وأودنسه.

من جانبها، تمنّت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,509
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,225
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,656
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,327

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة