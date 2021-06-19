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بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخ

وصلت لأقل معدل إصابة منذ أكتوبر

بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.

وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.

وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخ
سبق

بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.

وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.

وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
02:27 PM

بالفيديو "انكا" تعلن من السفارة الألمانية.. مرحبًا بالسعوديين من هذا التاريخ

وصلت لأقل معدل إصابة منذ أكتوبر

A A A
خالد خليل - الرياض
1
824

بعد ساعات من إعلان ألمانيا انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في البلاد لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، 50 حالة، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.

وأعلنت انكا رئيسة قسم التأشيرات في سفارة ألمانيا بالرياض أن ألمانيا ترحّب بالسياح السعوديين والراغبين في العلاج الحاملين للتأشيرة، وأما الذين لا يملكون تأشيرة فيمكن التقديم، بدءًا من السبت 19 يونيو، واستخراجها، والسفر إلى ألمانيا بدءًا من 25 يونيو 2021، والشروط المطلوبة هي: أن يكون السائح أو الزائر قد تلقّى التطعيم بالجرعات من أي تطعيم معترف به أوروبيًّا، والثاني أن يكمل شهادة من تطبيق صحتي.

وتشترط السلطات الألمانية الحصول على التطعيم بأحد اللقاحات آخر جرعة من اللقاح على الأقل قبل 14 يومًا من موعد السفر، وتنطبق هذه الإجراءات حاليًّا فقط على اللقاحات المعتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية EMA، وهي حاليًّا: استرازينيكا، وفايزر، ومودرنا، وجونسون.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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