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مدير "تعليم الرياض" يتوِّج "متوارية ومتكيف" بكأسَيْ الوزارة لفئة المعلم والطالب

نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي مساء اليوم حفل بطولة سباق الفروسية السادس والعشرين على كأسَيْ وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب، وذلك للموسم الحالي 1440هــ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

حضر الحفل المدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع، ومساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، وعدد من قادة "تعليم الرياض".

وتوج "الوهيبي" الفائز بكأس ‎الطالب الفرس "متوارية" للمالك مهل وصل البقمي. كما توج الفائز بكأس المعلم الجواد "متكيف" للمالك محمد بن حمد آل رشيد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مالكَيْ الفرسَيْن الفائزين مؤكدًا أن كأس وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب في رياضة الفروسية تعكس الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لتلك الرياضة، والحرص على غرسها في نفوس أبنائها الطلاب والطالبات؛ باعتبارها جزءًا من هويتنا الإسلامية والتاريخية والحضارية.

وتكوَّن حفل السباق السادس والعشرين من 10 أشواط، وخُصص الشوط السادس للمنافسة على كأس وزارة التعليم لفئة الطلاب بجائزة قدرها 120 ألف ريال للأفراس المحلية مفتوح الدرجات في عمر سنتين بمسافة 1600 متر. فيما خصص الشوط الثامن للمنافسة على كأس وزارة التعليم لفئة المعلم بجائزة 120 ألف ريال للجياد المحلية مفتوح الدرجات في عمر سنتين بمسافة 1600 متر.

يذكر أن ‏كشافة "‎تعليم الرياض" شاركت في ‎سباق الفروسية بأكثر من ٤٥٠ كشافًا من مختلف المراحل الكشفية، وأكثر من ٤٠ قائدًا كشفيًّا.

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مدير "تعليم الرياض" يتوِّج "متوارية ومتكيف" بكأسَيْ الوزارة لفئة المعلم والطالب
سبق

نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي مساء اليوم حفل بطولة سباق الفروسية السادس والعشرين على كأسَيْ وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب، وذلك للموسم الحالي 1440هــ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

حضر الحفل المدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع، ومساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، وعدد من قادة "تعليم الرياض".

وتوج "الوهيبي" الفائز بكأس ‎الطالب الفرس "متوارية" للمالك مهل وصل البقمي. كما توج الفائز بكأس المعلم الجواد "متكيف" للمالك محمد بن حمد آل رشيد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مالكَيْ الفرسَيْن الفائزين مؤكدًا أن كأس وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب في رياضة الفروسية تعكس الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لتلك الرياضة، والحرص على غرسها في نفوس أبنائها الطلاب والطالبات؛ باعتبارها جزءًا من هويتنا الإسلامية والتاريخية والحضارية.

وتكوَّن حفل السباق السادس والعشرين من 10 أشواط، وخُصص الشوط السادس للمنافسة على كأس وزارة التعليم لفئة الطلاب بجائزة قدرها 120 ألف ريال للأفراس المحلية مفتوح الدرجات في عمر سنتين بمسافة 1600 متر. فيما خصص الشوط الثامن للمنافسة على كأس وزارة التعليم لفئة المعلم بجائزة 120 ألف ريال للجياد المحلية مفتوح الدرجات في عمر سنتين بمسافة 1600 متر.

يذكر أن ‏كشافة "‎تعليم الرياض" شاركت في ‎سباق الفروسية بأكثر من ٤٥٠ كشافًا من مختلف المراحل الكشفية، وأكثر من ٤٠ قائدًا كشفيًّا.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
11:48 PM

مدير "تعليم الرياض" يتوِّج "متوارية ومتكيف" بكأسَيْ الوزارة لفئة المعلم والطالب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي مساء اليوم حفل بطولة سباق الفروسية السادس والعشرين على كأسَيْ وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب، وذلك للموسم الحالي 1440هــ بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

حضر الحفل المدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع، ومساعد المدير العام لتعليم الرياض للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، وعدد من قادة "تعليم الرياض".

وتوج "الوهيبي" الفائز بكأس ‎الطالب الفرس "متوارية" للمالك مهل وصل البقمي. كما توج الفائز بكأس المعلم الجواد "متكيف" للمالك محمد بن حمد آل رشيد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض مالكَيْ الفرسَيْن الفائزين مؤكدًا أن كأس وزارة التعليم لفئة المعلم والطالب في رياضة الفروسية تعكس الدعم الكبير الذي توليه الوزارة لتلك الرياضة، والحرص على غرسها في نفوس أبنائها الطلاب والطالبات؛ باعتبارها جزءًا من هويتنا الإسلامية والتاريخية والحضارية.

وتكوَّن حفل السباق السادس والعشرين من 10 أشواط، وخُصص الشوط السادس للمنافسة على كأس وزارة التعليم لفئة الطلاب بجائزة قدرها 120 ألف ريال للأفراس المحلية مفتوح الدرجات في عمر سنتين بمسافة 1600 متر. فيما خصص الشوط الثامن للمنافسة على كأس وزارة التعليم لفئة المعلم بجائزة 120 ألف ريال للجياد المحلية مفتوح الدرجات في عمر سنتين بمسافة 1600 متر.

يذكر أن ‏كشافة "‎تعليم الرياض" شاركت في ‎سباق الفروسية بأكثر من ٤٥٠ كشافًا من مختلف المراحل الكشفية، وأكثر من ٤٠ قائدًا كشفيًّا.

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