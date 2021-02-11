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أفغانستان تدين استهداف مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالسعودية

جددت وقوفها بجانب المملكة ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها

أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية الاعتداء الإرهابي الجبان من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم.

وأكدت أفغانستان في بيان رفضها التام للأعمال الإجرامية كافة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة، التي تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وجددت حكومة أفغانستان وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أفغانستان تدين استهداف مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالسعودية
سبق

أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية الاعتداء الإرهابي الجبان من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم.

وأكدت أفغانستان في بيان رفضها التام للأعمال الإجرامية كافة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة، التي تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وجددت حكومة أفغانستان وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:07 AM

أفغانستان تدين استهداف مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالسعودية

جددت وقوفها بجانب المملكة ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت جمهورية أفغانستان الإسلامية الاعتداء الإرهابي الجبان من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم.

وأكدت أفغانستان في بيان رفضها التام للأعمال الإجرامية كافة، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة، التي تتنافى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وجددت حكومة أفغانستان وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وشعبها.

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