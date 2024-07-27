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فريق من "مستشفى ظلم" يزور متحف علي بن جهز التراثي بأم الدوم

أبدى إعجابه بمحتوياته والقطع التراثية القديمة وشكر مالكه على حسن الاستقبال

زار مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، وفريق من المستشفى يضم المساعدين ومدراء الأقسام وأطباء، متحف علي بن جهز بأم الدوم شمال الطائف.

وكان في استقبال الفريق مالك المتحف "علي بن جهز الذيابي" والذي قدّم للفريق شرحاً عن محتويات المتحف وتاريخ نشأته والقطع التراثية.

الفريق أبدى إعجابه بالمتحف والقطع التراثية القديمة فيما قدم شكره لمالك المتحف على حسن الاستقبال والضيافة.


يشار إلى أن المتحف يتكون من قاعة كبيرة ومقدمة تضم ما يقارب 400 قطعة تقريباً، تشمل مجموعة من أدوات القهوة، كما تشمل بعض الملابس القديمة رجالية ونسائية، وكذلك بعض الحلي النسائية وأدوات الزينة، وأدوات الخياطة، والأدوات المصنوعة من الجلد كالقرب والنطع الذي يحمل فيه الطفل وقت السفر، والأدوات النحاسية المتمثلة في دلال القهوة والشت لحفظ الفناجيل وقت السفر، وكذلك بعض السحال والصفاري لغرض حفظ مياه الشرب.

كما تشمل مجموعة من الأسلحة وأدوات الحرب، وتم عرض المقتنيات التراثية من خلال تلك القاعة مرتبة حسب الوظيفة والمادة، وذلك بوضع معروضات متحفه داخل دواليب أو على أرفف.

أما القطع التراثية ذات الحجم الثقيل فمعروضة على الأرض مباشرة ، وقد تم تعليق البعض منها.

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فريق من "مستشفى ظلم" يزور متحف علي بن جهز التراثي بأم الدوم
سبق

زار مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، وفريق من المستشفى يضم المساعدين ومدراء الأقسام وأطباء، متحف علي بن جهز بأم الدوم شمال الطائف.

وكان في استقبال الفريق مالك المتحف "علي بن جهز الذيابي" والذي قدّم للفريق شرحاً عن محتويات المتحف وتاريخ نشأته والقطع التراثية.

الفريق أبدى إعجابه بالمتحف والقطع التراثية القديمة فيما قدم شكره لمالك المتحف على حسن الاستقبال والضيافة.


يشار إلى أن المتحف يتكون من قاعة كبيرة ومقدمة تضم ما يقارب 400 قطعة تقريباً، تشمل مجموعة من أدوات القهوة، كما تشمل بعض الملابس القديمة رجالية ونسائية، وكذلك بعض الحلي النسائية وأدوات الزينة، وأدوات الخياطة، والأدوات المصنوعة من الجلد كالقرب والنطع الذي يحمل فيه الطفل وقت السفر، والأدوات النحاسية المتمثلة في دلال القهوة والشت لحفظ الفناجيل وقت السفر، وكذلك بعض السحال والصفاري لغرض حفظ مياه الشرب.

كما تشمل مجموعة من الأسلحة وأدوات الحرب، وتم عرض المقتنيات التراثية من خلال تلك القاعة مرتبة حسب الوظيفة والمادة، وذلك بوضع معروضات متحفه داخل دواليب أو على أرفف.

أما القطع التراثية ذات الحجم الثقيل فمعروضة على الأرض مباشرة ، وقد تم تعليق البعض منها.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:54 PM

فريق من "مستشفى ظلم" يزور متحف علي بن جهز التراثي بأم الدوم

أبدى إعجابه بمحتوياته والقطع التراثية القديمة وشكر مالكه على حسن الاستقبال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، وفريق من المستشفى يضم المساعدين ومدراء الأقسام وأطباء، متحف علي بن جهز بأم الدوم شمال الطائف.

وكان في استقبال الفريق مالك المتحف "علي بن جهز الذيابي" والذي قدّم للفريق شرحاً عن محتويات المتحف وتاريخ نشأته والقطع التراثية.

الفريق أبدى إعجابه بالمتحف والقطع التراثية القديمة فيما قدم شكره لمالك المتحف على حسن الاستقبال والضيافة.


يشار إلى أن المتحف يتكون من قاعة كبيرة ومقدمة تضم ما يقارب 400 قطعة تقريباً، تشمل مجموعة من أدوات القهوة، كما تشمل بعض الملابس القديمة رجالية ونسائية، وكذلك بعض الحلي النسائية وأدوات الزينة، وأدوات الخياطة، والأدوات المصنوعة من الجلد كالقرب والنطع الذي يحمل فيه الطفل وقت السفر، والأدوات النحاسية المتمثلة في دلال القهوة والشت لحفظ الفناجيل وقت السفر، وكذلك بعض السحال والصفاري لغرض حفظ مياه الشرب.

كما تشمل مجموعة من الأسلحة وأدوات الحرب، وتم عرض المقتنيات التراثية من خلال تلك القاعة مرتبة حسب الوظيفة والمادة، وذلك بوضع معروضات متحفه داخل دواليب أو على أرفف.

أما القطع التراثية ذات الحجم الثقيل فمعروضة على الأرض مباشرة ، وقد تم تعليق البعض منها.

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