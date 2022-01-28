"بروباغندا" قطرية واستقبال منخفض التمثيل.. لماذا تحاشى القادة لقاء "تميم"؟ وما السر وراء الجولة الآسيوية؟

استقبله وزير الثروة السمكية في "سول" ونائب الخارجية في "طوكيو"

أثار الاستقبال منخفض التمثيل لأمير دولة قطر تميم بن حمد في جولته الآسيوية التي بدأها بكوريا الجنوبية ثم اليابان التساؤلات وأحياناً أخرى الضحكات، وتساءل المغردون عن السر وراء إرسال "سول" لوزير المحيطات والثروة السمكية و"طوكيو" لنائب وزير الخارجية لاستقبال زعيم دولة في زيارة رسمية في إجراء غير معتاد مع زعماء الدول الضيوف؟

وعلى الرغم من الترويج الذي مارسته وسائل الإعلام القطرية الحكومية والخاصة للجولة الآسيوية التي يختتمها "تميم" في بكين عاصمة الصين، إلا أن الاستقبال الفاتر الذي حظي به، وخلوّ قائمة مستقبليه في المطار من قادة دولتي كوريا الجنوبية واليابان أو وزراء الصف الأول أو وزراء الاقتصاد جاء مناقضاً للـ"بروباغندا" الإعلامية القطرية، وربما متسقاً مع أهمية الزيارة.

وروّج الإعلام القطري للزيارة؛ لكونها جولة مهمة في مسعى الإمارة "لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع عمالقة آسيا"، غير أنه لم تكشف تلك الوسائل الإعلامية عن الغرض الرئيس من الزيارة، مكتفية بالقول إن المباحثات في الجولة ستتناول موضوعات أخرى غير الغاز القطري، وستكون الشراكة الاستراتيجية في مجالات مختلفة على رأس الأمير، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أزمة الغاز

إلا أن تقارير إعلامية مستقلة كشفت عن نشوب أزمة بين الدوحة وسول وطوكيو؛ بسبب تقييم أسعار الغاز القطري، ورغبة الدولتين الآسيويتين في إعادة تقييم أسعار الشراء، بعد أن نما لعلمهما حصول أنقرة على أسعار منخفضة للغاز من قطر تصل لـ70% من السعر العالمي. وتزود قطر كوريا الجنوبية بـ11.5 مليون طن من الغاز الطبيعي، مما يجعل من سول أكبر وجهة لتصدير الغاز القطري، فيما يقدر حجم الصادرات القطرية لليابان من الغاز الطبيعي المسال بنحو 7.25 ملايين طن سنوياً. وربما يكون ذلك السبب الرئيس في الاستقبال منخفض التمثيل للأمير القطري.

هروب للأمام

من ناحيته يجد المحلل السياسي محمد حامد، جولة "تميم" الآسيوية هروباً للأمام، ومحاولة لإظهار عدم تأثر الدوحة بمقاطعة جيرانها، وفي هذا الصدد يقول لـ"سبق": "جولات تميم منذ المقاطعة هي نوع من الهروب للأمام، ويريد أن يُظهر لشعبه أنه ليس في حاجة لمحيطه الخليجي، بل يمكن استبداله بدول أخرى أوروبية وآسيوية ولاتينية، لكن الواقع أثبت أنه لا بديل عن المحيط الخليجي لقطر، وأن المقاطعة العربية لها كانت آثار قوية لنظام الدوحة، والدليل على ذلك أن ادعاء قطر محاصرتها هو أمر غير حقيقي، ولم يعد أحد في العالم يتحدث عنه".

وعلق "حامد" على الاستقبال منخفض التمثيل الذي حظي به "تميم" بقوله: "لم أتفاجأ فالاستقبال المنخفض التمثيل متوقع؛ لأنها زيارات لا تحمل أي جديد، وأن هناك شبه قناعة بأن الدوحة ليست على صواب، وعليها الحوار مع جيرانها، وأنها متورطة بالفعل في دعم الإرهاب ولفترة طويلة من الزمن".

سخرية على "تويتر"

بدورهم، تناول المغردون استقبال "تميم" في كوريا الجنوبية بشيء من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب محمد اليماحي: "رئيس دولة يستقبله وزير الثروة السمكية، هذا دليل على أن هذا الحاكم حجمه صغير دولياً، وليس له ثقل سياسي في العالم، وزياراته للدول ليس لها قيمة، بعد أن كشف العالم أجمع ما يفعله هذا الحاكم المراهق سياسياً تغير تعاملهم معه وجعلوه في حجمه الطبيعي".

بينما علق الإعلامي السعودي سعود الريس على الاستقبال الكوري قائلاً: "تميم استورد أبقاراً وأغناماً وأتراكاً وإيرانيين، لقطر، فلم يتبقّ إلا استيراد الأسماك، لتكتمل أركان الدولة بحسب مفهومه".

فيما علق مغرد آخر ساخراً: "خبر أضحكني.. وصل تميم إلى دولة كوريا الجنوبية.. وكان في استقباله وزير المحيطات والثروة السمكية.. حقيقة كثير يستقبله وزير المحيطات المفروض يستقبله وزير المحميات، لكن ودي أسألكم أول مرة أسمع أن هناك وزير للمحيطات.. إيش معناها؟".

وقال المغرد "ريان": "زيارة تميم لكوريا واستقباله من قبل وزير الأسماك والمحيطات الهدف صلة رحم بين تنظيم الحمدين وبين أسماك المحيطات، فجميعهم يتم صيده بالشبك".

وعلق آخر قائلاً: "أي سيادة تتحدث عنها جزيرة شرق سلوى المحتلة من الفرس والأتراك ووزير أسماك في كوريا يستقبل تميم؟ قمة الذل والإهانة".