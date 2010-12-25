وقع انفجار قوي لسيارة في ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن، طبقاً لوسائل إعلام أمريكية.

انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-25 وقع انفجار قوي لسيارة في ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن، طبقاً لوسائل إعلام أمريكية.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 05:14 PM

انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية في ساعات باكرة من اليوم الجمعة





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وقع انفجار قوي لسيارة في ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن، طبقاً لوسائل إعلام أمريكية.