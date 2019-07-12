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أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية ويوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة الغبار

أكد على توفير الكوادر والمعدات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طوارئ

تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على المنطقة، والتي شملت عدداً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل بن أحمد الزائري، أن أمير المنطقة على تواصل مع محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديري الشؤون الصحية، والمرور، والدفاع المدني والطرق والنقل، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.

وأكد "الزائري" على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة أمير المنطقة أولاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، متمنياً للجميع السلامة.

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أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية ويوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة الغبار
سبق

تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على المنطقة، والتي شملت عدداً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل بن أحمد الزائري، أن أمير المنطقة على تواصل مع محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديري الشؤون الصحية، والمرور، والدفاع المدني والطرق والنقل، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.

وأكد "الزائري" على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة أمير المنطقة أولاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، متمنياً للجميع السلامة.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
08:45 PM

أمير جازان يتابع تداعيات التقلبات الجوية ويوجه بمضاعفة الجهود لمواجهة الغبار

أكد على توفير الكوادر والمعدات اللازمة لمواجهة أَي حوادث أو طوارئ

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فهد كاملي - جازان
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تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تداعيات وآثار التقلبات الجوية والرياح الموسمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما صاحبها من عواصف ترابية ورياح موسمية وهطول أمطار متفرقة على المنطقة، والتي شملت عدداً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الرسمي لإمارة جازان المكلف عادل بن أحمد الزائري، أن أمير المنطقة على تواصل مع محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديري الشؤون الصحية، والمرور، والدفاع المدني والطرق والنقل، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة؛ للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والتواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي حوادث أو طارئ.

وأكد "الزائري" على تفعيل خطط الحماية والسلامة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة أمير المنطقة أولاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء الرياح الموسمية بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة بالطرقات العامة والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، متمنياً للجميع السلامة.

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