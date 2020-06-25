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مفتي كوسوفا: قرار المملكة بخصوص الحج يحفظ الدين للنفس

قال: يدل على وعي قيادة السعودية وحرصها على سلامة ضيوف الرحمن

أيد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا, قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأعرب في بيان عن تقديره لهذا القرار الذي يأتي متوافقاً مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف، الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال, مؤكدًا تأييد المشيخة لهذا القرار والتزامها بجميع التوجيهات الصادرة للمسؤولين عن تنظيم الحج لمواطني جمهورية كوسوفا.

وقدم شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حرصها الدائم والخدمات المقدمة لجميع القادمين لأداء فريضة الحج, سائلاً الله أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع.

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مفتي كوسوفا: قرار المملكة بخصوص الحج يحفظ الدين للنفس
سبق

أيد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا, قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأعرب في بيان عن تقديره لهذا القرار الذي يأتي متوافقاً مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف، الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال, مؤكدًا تأييد المشيخة لهذا القرار والتزامها بجميع التوجيهات الصادرة للمسؤولين عن تنظيم الحج لمواطني جمهورية كوسوفا.

وقدم شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حرصها الدائم والخدمات المقدمة لجميع القادمين لأداء فريضة الحج, سائلاً الله أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
04:28 PM

مفتي كوسوفا: قرار المملكة بخصوص الحج يحفظ الدين للنفس

قال: يدل على وعي قيادة السعودية وحرصها على سلامة ضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أيد المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا, قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا، ويدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأعرب في بيان عن تقديره لهذا القرار الذي يأتي متوافقاً مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف، الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال, مؤكدًا تأييد المشيخة لهذا القرار والتزامها بجميع التوجيهات الصادرة للمسؤولين عن تنظيم الحج لمواطني جمهورية كوسوفا.

وقدم شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حرصها الدائم والخدمات المقدمة لجميع القادمين لأداء فريضة الحج, سائلاً الله أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع.

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