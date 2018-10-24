الصومال .. 30 قتيلاً في اشتباكات بين الجيش وجماعة متشددة

إصابة ما يزيد على 100 شخص

قتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، وأصيب ما يربو على 100 آخرين، في القتال الدائر بين الجيش الوطني الصومالي وجماعة متشددة كانت متحالفة معه في إقليم جلمدج، بحسب ما ذكر سكان ومسؤولون في مستشفى اليوم (الأحد).

ونقلت "رويترز" عن سكان أن القتال اندلع في ساعة مبكرة من صباح السبت واستمر حتى اليوم.

وأوضحوا أن الاشتباكات في جورعيل، ثاني أكبر منطقة في الإقليم، قد تشتت انتباه الجيش والتنظيم عن معاركهما ضد حركة الشباب.



