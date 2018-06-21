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بالفيديو.. "مطار حائل" يحتفي بأول رحلة لمساعدة طيار سعودية عبر "نسما للطيران"

شھد مطار حائل أمس الخمیس وصول "ياسمين الميموني" أول مساعدة طیار سعودية على متن رحلة داخلیة تابعة لخطوط "طیران نسما".

ويظهر مقطع فیديو مصور من قمرة قیادة الطائرة لحظة تولي "ياسمین" مھمة الھبوط بالطائرة على مدرج المطار.

وأقام المطار حفل استقبال سريعاً للمساعدة ياسمین المیمني، كونھا أول سعودية تعمل مساعدة كابتن في شركة طیران محلیة.

وحصلت ياسمين الميمني على رخصة الطيران من أمريكا، ولكنها استبدلت رخصة سعودية بها عام 2013، وظلت على مدار ست سنوات دون عمل حتى وجدت الفرصة في شركة "نسما" للطيران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "مطار حائل" يحتفي بأول رحلة لمساعدة طيار سعودية عبر "نسما للطيران"
سبق

شھد مطار حائل أمس الخمیس وصول "ياسمين الميموني" أول مساعدة طیار سعودية على متن رحلة داخلیة تابعة لخطوط "طیران نسما".

ويظهر مقطع فیديو مصور من قمرة قیادة الطائرة لحظة تولي "ياسمین" مھمة الھبوط بالطائرة على مدرج المطار.

وأقام المطار حفل استقبال سريعاً للمساعدة ياسمین المیمني، كونھا أول سعودية تعمل مساعدة كابتن في شركة طیران محلیة.

وحصلت ياسمين الميمني على رخصة الطيران من أمريكا، ولكنها استبدلت رخصة سعودية بها عام 2013، وظلت على مدار ست سنوات دون عمل حتى وجدت الفرصة في شركة "نسما" للطيران.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:05 AM

بالفيديو.. "مطار حائل" يحتفي بأول رحلة لمساعدة طيار سعودية عبر "نسما للطيران"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
19
11,751

شھد مطار حائل أمس الخمیس وصول "ياسمين الميموني" أول مساعدة طیار سعودية على متن رحلة داخلیة تابعة لخطوط "طیران نسما".

ويظهر مقطع فیديو مصور من قمرة قیادة الطائرة لحظة تولي "ياسمین" مھمة الھبوط بالطائرة على مدرج المطار.

وأقام المطار حفل استقبال سريعاً للمساعدة ياسمین المیمني، كونھا أول سعودية تعمل مساعدة كابتن في شركة طیران محلیة.

وحصلت ياسمين الميمني على رخصة الطيران من أمريكا، ولكنها استبدلت رخصة سعودية بها عام 2013، وظلت على مدار ست سنوات دون عمل حتى وجدت الفرصة في شركة "نسما" للطيران.

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