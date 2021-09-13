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لمَن لم يحصل على اللقاح.. “ تعليم مكة " يحدد الأربعاء للمعلمين والطلاب

اللقاح المتوفر هو استرازينكا والمستهدفون الفئة العمرية فوق 18 سنة

تعتزم الإدارة التعليمية بمكة المكرمة بدءاً من الأربعاء بعد غد تنفيذ حملة لقاح فيروس كورونا بمدينة سناد الواقعة بمخطط الزائدي وذلك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ممن لم يحصلوا على اللقاح.

وتفصيلاً؛ وجه مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي؛ جميع الإدارات والمكاتب والمدارس ورياض الإطفاء؛ بتوجيه الطلبة الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا أو من مضى على جرعته الأولى 21 يوماً إلى مدينة سناد الواقعة بمخطط الزائدي لتلقي اللقاحات.

جاء ذلك بعد الشراكة الفاعلة بين الإدارة للتعليم بمكة المكرمة ومدينة سناد وإدارة مستشفيات القوات المسلحة؛ حيث تبدأ الحملة يوم الأربعاء بعد غد بالتحديد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأكدت إدارة التعليم أنه يجب قبل الدخول لمدينة سناد مراعاة الآتي؛ الدخول لمدينة سناد بتطبيق توكلنا، واللقاح المتوفر هو استرازينكا والمستهدفون هم الفئة العمرية فوق 18 سنة.

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لمَن لم يحصل على اللقاح.. “ تعليم مكة " يحدد الأربعاء للمعلمين والطلاب
سبق

تعتزم الإدارة التعليمية بمكة المكرمة بدءاً من الأربعاء بعد غد تنفيذ حملة لقاح فيروس كورونا بمدينة سناد الواقعة بمخطط الزائدي وذلك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ممن لم يحصلوا على اللقاح.

وتفصيلاً؛ وجه مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي؛ جميع الإدارات والمكاتب والمدارس ورياض الإطفاء؛ بتوجيه الطلبة الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا أو من مضى على جرعته الأولى 21 يوماً إلى مدينة سناد الواقعة بمخطط الزائدي لتلقي اللقاحات.

جاء ذلك بعد الشراكة الفاعلة بين الإدارة للتعليم بمكة المكرمة ومدينة سناد وإدارة مستشفيات القوات المسلحة؛ حيث تبدأ الحملة يوم الأربعاء بعد غد بالتحديد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأكدت إدارة التعليم أنه يجب قبل الدخول لمدينة سناد مراعاة الآتي؛ الدخول لمدينة سناد بتطبيق توكلنا، واللقاح المتوفر هو استرازينكا والمستهدفون هم الفئة العمرية فوق 18 سنة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
08:03 PM

لمَن لم يحصل على اللقاح.. “ تعليم مكة " يحدد الأربعاء للمعلمين والطلاب

اللقاح المتوفر هو استرازينكا والمستهدفون الفئة العمرية فوق 18 سنة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,832

تعتزم الإدارة التعليمية بمكة المكرمة بدءاً من الأربعاء بعد غد تنفيذ حملة لقاح فيروس كورونا بمدينة سناد الواقعة بمخطط الزائدي وذلك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات ممن لم يحصلوا على اللقاح.

وتفصيلاً؛ وجه مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي؛ جميع الإدارات والمكاتب والمدارس ورياض الإطفاء؛ بتوجيه الطلبة الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا أو من مضى على جرعته الأولى 21 يوماً إلى مدينة سناد الواقعة بمخطط الزائدي لتلقي اللقاحات.

جاء ذلك بعد الشراكة الفاعلة بين الإدارة للتعليم بمكة المكرمة ومدينة سناد وإدارة مستشفيات القوات المسلحة؛ حيث تبدأ الحملة يوم الأربعاء بعد غد بالتحديد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

وأكدت إدارة التعليم أنه يجب قبل الدخول لمدينة سناد مراعاة الآتي؛ الدخول لمدينة سناد بتطبيق توكلنا، واللقاح المتوفر هو استرازينكا والمستهدفون هم الفئة العمرية فوق 18 سنة.

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