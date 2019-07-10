النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

"سكني": إصدار أكثر من 9 آلاف عقد للأراضي السكنية خلال يونيو الماضي

أكد استمرار إجراءات إصدار العقود في جميع المخططات المكتملة

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، 9589 عقدًا لأراضٍ سكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتمكين الأسر السعودية من التملّك ورفع نسبته إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن الأراضي شملت 1842 أرضاً في منطقة جازان، و1606 أراضٍ في منطقة مكة المكرمة، و1143 أرضاً في منطقة عسير، إضافة إلى 1087 أرضاً في منطقة القصيم، و982 أرضاً في منطقة الرياض، و803 في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 592 أرضاً، و591 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و257 أرضًا في منطقة الجوف، و241 في منطقة حائل، و131 في الحدود الشمالية، و91 أرضًا في منطقة تبوك، و223 أرضاً سكنية في منطقة الباحة.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة.

ونوه إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة؛ حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني: https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية تعتبر أحد الخيارات التي يتيحها البرنامج؛ إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ؛ وذلك لبناء منازلهم ذاتياً.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج "سكني" سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين؛ إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني": إصدار أكثر من 9 آلاف عقد للأراضي السكنية خلال يونيو الماضي
سبق

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، 9589 عقدًا لأراضٍ سكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتمكين الأسر السعودية من التملّك ورفع نسبته إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن الأراضي شملت 1842 أرضاً في منطقة جازان، و1606 أراضٍ في منطقة مكة المكرمة، و1143 أرضاً في منطقة عسير، إضافة إلى 1087 أرضاً في منطقة القصيم، و982 أرضاً في منطقة الرياض، و803 في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 592 أرضاً، و591 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و257 أرضًا في منطقة الجوف، و241 في منطقة حائل، و131 في الحدود الشمالية، و91 أرضًا في منطقة تبوك، و223 أرضاً سكنية في منطقة الباحة.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة.

ونوه إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة؛ حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني: https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية تعتبر أحد الخيارات التي يتيحها البرنامج؛ إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ؛ وذلك لبناء منازلهم ذاتياً.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج "سكني" سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين؛ إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
07:07 PM

"سكني": إصدار أكثر من 9 آلاف عقد للأراضي السكنية خلال يونيو الماضي

أكد استمرار إجراءات إصدار العقود في جميع المخططات المكتملة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
348

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، 9589 عقدًا لأراضٍ سكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر يونيو الماضي، وذلك ضمن خياراته المتنوعة لتمكين الأسر السعودية من التملّك ورفع نسبته إلى 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن الأراضي شملت 1842 أرضاً في منطقة جازان، و1606 أراضٍ في منطقة مكة المكرمة، و1143 أرضاً في منطقة عسير، إضافة إلى 1087 أرضاً في منطقة القصيم، و982 أرضاً في منطقة الرياض، و803 في المنطقة الشرقية، وفي منطقة نجران 592 أرضاً، و591 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و257 أرضًا في منطقة الجوف، و241 في منطقة حائل، و131 في الحدود الشمالية، و91 أرضًا في منطقة تبوك، و223 أرضاً سكنية في منطقة الباحة.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة.

ونوه إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة؛ حيث يمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني: https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية تعتبر أحد الخيارات التي يتيحها البرنامج؛ إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضيَ؛ وذلك لبناء منازلهم ذاتياً.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن برنامج "سكني" سلَّم خلال العام الماضي 2019 نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض بالشراكة مع المقاولين المؤهلين؛ إذ تأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,705
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,969
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,711
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,939

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة