النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. أمن الدولة تذكر بالشهيد "فقيهي" الذي استهدفه الإرهاب قبل 16 سنة

في لفتة ومبادرة للتذكير بالأبطال الذين رسموا لوحة الوفاء لدينهم وقيادتهم

ذكر حساب رئاسة أمن الدولة بمنصة "تويتر" بشهيد الوطن الجندي أول حسين بن محه يحيى فقيهي الذي استشهد في حادثة استهداف مبنى المرور بالرياض قبل 16 عاماً، في بادرة ولفتة جميلة للتذكير بهذا البطل الذي لن ينساه التاريخ السعودي المسطر بالوفاء لأبنائه.

جاء ذلك عبر تغريدة بـ"تويتر" جاء فيها: "في مثل هذا اليوم من عام 1425هـ، استُشهد أحد أبطالنا في حادثة التفجير الإرهابي لمقر الإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض؛ بعد استهدافه من قبل عناصر الفئة الضالة.

واختتمت التغريدة التي حملت صورة الشهيد "فقيهي": رحم الله شهداء هذه الحادثة، وأسكنهم فسيح جناته.

يذكر أن حادث استهداف مبنى الإدارة العامة للمرور في الرياض قام به انتحاريون بسيارة مفخخة، ونتج عنها مقتل 4 من رجال الأمن، بالإضافة إلى مدني، وإصابة 148 شخصاً، ويعد من الجرائم الإرهابية التي لن ينساها الجميع في بشاعة ما قامت به الفئة الضالة من الأعمال الإرهابية التي انتهكت كل القيم والمبادئ الإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أمن الدولة تذكر بالشهيد "فقيهي" الذي استهدفه الإرهاب قبل 16 سنة
سبق

ذكر حساب رئاسة أمن الدولة بمنصة "تويتر" بشهيد الوطن الجندي أول حسين بن محه يحيى فقيهي الذي استشهد في حادثة استهداف مبنى المرور بالرياض قبل 16 عاماً، في بادرة ولفتة جميلة للتذكير بهذا البطل الذي لن ينساه التاريخ السعودي المسطر بالوفاء لأبنائه.

جاء ذلك عبر تغريدة بـ"تويتر" جاء فيها: "في مثل هذا اليوم من عام 1425هـ، استُشهد أحد أبطالنا في حادثة التفجير الإرهابي لمقر الإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض؛ بعد استهدافه من قبل عناصر الفئة الضالة.

واختتمت التغريدة التي حملت صورة الشهيد "فقيهي": رحم الله شهداء هذه الحادثة، وأسكنهم فسيح جناته.

يذكر أن حادث استهداف مبنى الإدارة العامة للمرور في الرياض قام به انتحاريون بسيارة مفخخة، ونتج عنها مقتل 4 من رجال الأمن، بالإضافة إلى مدني، وإصابة 148 شخصاً، ويعد من الجرائم الإرهابية التي لن ينساها الجميع في بشاعة ما قامت به الفئة الضالة من الأعمال الإرهابية التي انتهكت كل القيم والمبادئ الإنسانية.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
04:05 PM

شاهد.. أمن الدولة تذكر بالشهيد "فقيهي" الذي استهدفه الإرهاب قبل 16 سنة

في لفتة ومبادرة للتذكير بالأبطال الذين رسموا لوحة الوفاء لدينهم وقيادتهم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
4,725

ذكر حساب رئاسة أمن الدولة بمنصة "تويتر" بشهيد الوطن الجندي أول حسين بن محه يحيى فقيهي الذي استشهد في حادثة استهداف مبنى المرور بالرياض قبل 16 عاماً، في بادرة ولفتة جميلة للتذكير بهذا البطل الذي لن ينساه التاريخ السعودي المسطر بالوفاء لأبنائه.

جاء ذلك عبر تغريدة بـ"تويتر" جاء فيها: "في مثل هذا اليوم من عام 1425هـ، استُشهد أحد أبطالنا في حادثة التفجير الإرهابي لمقر الإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض؛ بعد استهدافه من قبل عناصر الفئة الضالة.

واختتمت التغريدة التي حملت صورة الشهيد "فقيهي": رحم الله شهداء هذه الحادثة، وأسكنهم فسيح جناته.

يذكر أن حادث استهداف مبنى الإدارة العامة للمرور في الرياض قام به انتحاريون بسيارة مفخخة، ونتج عنها مقتل 4 من رجال الأمن، بالإضافة إلى مدني، وإصابة 148 شخصاً، ويعد من الجرائم الإرهابية التي لن ينساها الجميع في بشاعة ما قامت به الفئة الضالة من الأعمال الإرهابية التي انتهكت كل القيم والمبادئ الإنسانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,557
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,508

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة