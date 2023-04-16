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"التعاون الإسلامي" تشيد بكفاءة رجال الأمن في التعامل مع أحد المطلوبين بتبوك

"العثيمين" عبَّر عن تمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بكفاءة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية في تعاملهم مع أحد المطلوبين في منزله في منطقة تبوك؛ ما أسفر عن مقتله بعدما بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تشيد بكفاءة رجال الأمن في التعامل مع أحد المطلوبين بتبوك
سبق

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بكفاءة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية في تعاملهم مع أحد المطلوبين في منزله في منطقة تبوك؛ ما أسفر عن مقتله بعدما بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:56 PM

"التعاون الإسلامي" تشيد بكفاءة رجال الأمن في التعامل مع أحد المطلوبين بتبوك

"العثيمين" عبَّر عن تمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
3,549

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بكفاءة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية في تعاملهم مع أحد المطلوبين في منزله في منطقة تبوك؛ ما أسفر عن مقتله بعدما بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث.

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