"التعاون الإسلامي" تشيد بكفاءة رجال الأمن في التعامل مع أحد المطلوبين بتبوك

"العثيمين" عبَّر عن تمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بكفاءة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية في تعاملهم مع أحد المطلوبين في منزله في منطقة تبوك؛ ما أسفر عن مقتله بعدما بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث.