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النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 66.43 دولارًا للبرميل

زادت عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 1.8% مسجلة 63.24

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجلت تراجعًا على مدار عدة جلسات ماضية بفعل مخاوف متعلقة بمستويات الطلب العالمي على الخام، في ظل تفشي سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".

وأكد كبير المحللين لدى شركة تداول السلع "Fujitomi" في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن أسعار النفط سجلت مكاسب بعد سلسلة من التراجع استمرت على مدار الأسبوع الماضي؛ مشيرًا إلى توقعاته بحدوث مزيد من التنقيحات في الأسعار على مدار الأسبوع.

ومع ذلك فإنه يرى أن النظرة المتشائمة في الأسواق لا تزال متواجدة مع زيادة المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب على الوقود في أنحاء العالم كافة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 1.9% إلى 66.43 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 1.8% مسجلة 63.24 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 66.43 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجلت تراجعًا على مدار عدة جلسات ماضية بفعل مخاوف متعلقة بمستويات الطلب العالمي على الخام، في ظل تفشي سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".

وأكد كبير المحللين لدى شركة تداول السلع "Fujitomi" في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن أسعار النفط سجلت مكاسب بعد سلسلة من التراجع استمرت على مدار الأسبوع الماضي؛ مشيرًا إلى توقعاته بحدوث مزيد من التنقيحات في الأسعار على مدار الأسبوع.

ومع ذلك فإنه يرى أن النظرة المتشائمة في الأسواق لا تزال متواجدة مع زيادة المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب على الوقود في أنحاء العالم كافة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 1.9% إلى 66.43 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 1.8% مسجلة 63.24 دولارًا للبرميل.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
10:18 AM

النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 66.43 دولارًا للبرميل

زادت عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 1.8% مسجلة 63.24

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجلت تراجعًا على مدار عدة جلسات ماضية بفعل مخاوف متعلقة بمستويات الطلب العالمي على الخام، في ظل تفشي سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".

وأكد كبير المحللين لدى شركة تداول السلع "Fujitomi" في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن أسعار النفط سجلت مكاسب بعد سلسلة من التراجع استمرت على مدار الأسبوع الماضي؛ مشيرًا إلى توقعاته بحدوث مزيد من التنقيحات في الأسعار على مدار الأسبوع.

ومع ذلك فإنه يرى أن النظرة المتشائمة في الأسواق لا تزال متواجدة مع زيادة المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب على الوقود في أنحاء العالم كافة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 1.9% إلى 66.43 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 1.8% مسجلة 63.24 دولارًا للبرميل.

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