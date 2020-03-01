النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7345.10 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 283.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7345.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 4 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 190 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسيج، وبتروكيم، وسوليدرتي تكافل، وفيبو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة سابتكو، وسيسكو، ووفرة، وميدغلف للتأمين، وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو، والراجحي، ودار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 255.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7291.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 640 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7345.10 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 283.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7345.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 4 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 190 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسيج، وبتروكيم، وسوليدرتي تكافل، وفيبو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة سابتكو، وسيسكو، ووفرة، وميدغلف للتأمين، وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو، والراجحي، ودار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 255.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7291.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 640 صفقة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:19 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7345.10 نقطة

وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
246

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 283.24 نقطة ليقفل عند مستوى 7345.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 190 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 4 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 190 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسيج، وبتروكيم، وسوليدرتي تكافل، وفيبو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة سابتكو، وسيسكو، ووفرة، وميدغلف للتأمين، وكيمانول فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.50% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو، والراجحي، ودار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 255.20 نقطة ليقفل عند مستوى 7291.51 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 640 صفقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,557
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,794
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,046

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة