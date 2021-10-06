النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بنك التصدير والاستيراد السعودي يُموّل 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطَّت 8.95 مليار ريال

في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها وتمكين المصدّرين

أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي نشرة خاصة عن أداء البنك، بنهاية شهر سبتمبر من العام المالي الحالي 2021.

وتسلط النشرة الضوء على أبرز أرقام البنك وإنجازاته، وذلك في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها، وجهوده في تمكين المصدّرين السعوديين، وتنمية تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، وذلك ضمن مساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 %، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، أن طلبات التمويل المعتمدة ارتفعت، فوصلت إلى 89 طلباً، بقيمة إجمالية تخطت 8.95 مليار ريال.

وأشار البنك إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المُمَوَّلة بلغت نسبة 51% من إجمال الطلبات.

كما أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، فيما ازداد عدد الدول التي أسهمت منتجات البنك في التصدير إليها، فبلغ 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند، تليها بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر من بين أهم 10 دول صُدِّر إليها.

وأبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24%، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5%، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4%، ومنتجات الورق بنسبة 7.7%، والأدوية بنسبة 7.5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء، والبلاستيك).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بنك التصدير والاستيراد السعودي يُموّل 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطَّت 8.95 مليار ريال
سبق

أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي نشرة خاصة عن أداء البنك، بنهاية شهر سبتمبر من العام المالي الحالي 2021.

وتسلط النشرة الضوء على أبرز أرقام البنك وإنجازاته، وذلك في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها، وجهوده في تمكين المصدّرين السعوديين، وتنمية تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، وذلك ضمن مساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 %، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، أن طلبات التمويل المعتمدة ارتفعت، فوصلت إلى 89 طلباً، بقيمة إجمالية تخطت 8.95 مليار ريال.

وأشار البنك إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المُمَوَّلة بلغت نسبة 51% من إجمال الطلبات.

كما أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، فيما ازداد عدد الدول التي أسهمت منتجات البنك في التصدير إليها، فبلغ 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند، تليها بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر من بين أهم 10 دول صُدِّر إليها.

وأبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24%، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5%، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4%، ومنتجات الورق بنسبة 7.7%، والأدوية بنسبة 7.5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء، والبلاستيك).

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:37 AM

بنك التصدير والاستيراد السعودي يُموّل 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطَّت 8.95 مليار ريال

في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها وتمكين المصدّرين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,698

أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي نشرة خاصة عن أداء البنك، بنهاية شهر سبتمبر من العام المالي الحالي 2021.

وتسلط النشرة الضوء على أبرز أرقام البنك وإنجازاته، وذلك في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها، وجهوده في تمكين المصدّرين السعوديين، وتنمية تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، وذلك ضمن مساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 %، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، أن طلبات التمويل المعتمدة ارتفعت، فوصلت إلى 89 طلباً، بقيمة إجمالية تخطت 8.95 مليار ريال.

وأشار البنك إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المُمَوَّلة بلغت نسبة 51% من إجمال الطلبات.

كما أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدِّرين السعوديين المختلفة، فيما ازداد عدد الدول التي أسهمت منتجات البنك في التصدير إليها، فبلغ 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند، تليها بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر من بين أهم 10 دول صُدِّر إليها.

وأبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24%، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5%، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4%، ومنتجات الورق بنسبة 7.7%، والأدوية بنسبة 7.5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات (التشييد والبناء، والبلاستيك).

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,279
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,493

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة