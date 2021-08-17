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"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن

اعتقدنا طويلًا أن للخبز الأبيض والعسل والأرز والبطاطا، تأثير كبير في زيادة وزن الإنسان؛ لكن علماء جامعة أريزونا الأمريكية أثبتوا عدم وجود علاقة بين تناول هذه الكربوهيدرات السريعة وزيادة الوزن.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير مجلة Advances in Nutrition، إلى أنه وفقًا للباحثين؛ ليس للكربوهيدرات السريعة، مثل التمور والخبز الأبيض والعسل والرز والبطاطا والفاصوليا والأرز البري والخضار، تأثير في وزن الإنسان.

Advances in Nutrition

وحلل الباحثون البيانات الإحصائية وقارنوا مؤشر كتلة الجسم لحوالى مليوني إنسان، واتضح لهم أن الأشخاص الذين يتناولون مواد غذائية ذات مؤشر سكر مرتفع؛ لا يميلون إلى زيادة الوزن والسمنة، ويساعد تناول الكربوهيدرات السريعة بنسب صحيحة، على الاحتفاظ بوزن صحي ويخفض خطر الإصابة بمختلف الأمراض.

واستنادًا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون باتباع حمية متوازنة غنية بالكربوهيدرات وخاصة الحبوب الكاملة.

ويشير الباحثون، إلى أن "تناول أنواع مختلفة من الكربوهيدرات -بما فيها الخبز الأبيض والكربوهيدرات السريعة والحبوب الكاملة- يعتبر مزيجًا عقلانيًّا مفيدًا للصحة".

ويُذكر أن الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، سبق أن كشف الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند محاولتهم التخلص من الوزن الزائد. من بينها الجهل بقيمة الطاقة الحقيقية للمنتجات، والانتقال السريع إلى نظام غذائي جديد جذريًّا؛ فضلًا عن الرغبة في إنقاص الوزن من خلال النشاط البدني فقط.

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أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن
سبق

اعتقدنا طويلًا أن للخبز الأبيض والعسل والأرز والبطاطا، تأثير كبير في زيادة وزن الإنسان؛ لكن علماء جامعة أريزونا الأمريكية أثبتوا عدم وجود علاقة بين تناول هذه الكربوهيدرات السريعة وزيادة الوزن.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير مجلة Advances in Nutrition، إلى أنه وفقًا للباحثين؛ ليس للكربوهيدرات السريعة، مثل التمور والخبز الأبيض والعسل والرز والبطاطا والفاصوليا والأرز البري والخضار، تأثير في وزن الإنسان.

Advances in Nutrition

وحلل الباحثون البيانات الإحصائية وقارنوا مؤشر كتلة الجسم لحوالى مليوني إنسان، واتضح لهم أن الأشخاص الذين يتناولون مواد غذائية ذات مؤشر سكر مرتفع؛ لا يميلون إلى زيادة الوزن والسمنة، ويساعد تناول الكربوهيدرات السريعة بنسب صحيحة، على الاحتفاظ بوزن صحي ويخفض خطر الإصابة بمختلف الأمراض.

واستنادًا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون باتباع حمية متوازنة غنية بالكربوهيدرات وخاصة الحبوب الكاملة.

ويشير الباحثون، إلى أن "تناول أنواع مختلفة من الكربوهيدرات -بما فيها الخبز الأبيض والكربوهيدرات السريعة والحبوب الكاملة- يعتبر مزيجًا عقلانيًّا مفيدًا للصحة".

ويُذكر أن الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، سبق أن كشف الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند محاولتهم التخلص من الوزن الزائد. من بينها الجهل بقيمة الطاقة الحقيقية للمنتجات، والانتقال السريع إلى نظام غذائي جديد جذريًّا؛ فضلًا عن الرغبة في إنقاص الوزن من خلال النشاط البدني فقط.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
01:37 PM

أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
7,449

اعتقدنا طويلًا أن للخبز الأبيض والعسل والأرز والبطاطا، تأثير كبير في زيادة وزن الإنسان؛ لكن علماء جامعة أريزونا الأمريكية أثبتوا عدم وجود علاقة بين تناول هذه الكربوهيدرات السريعة وزيادة الوزن.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تشير مجلة Advances in Nutrition، إلى أنه وفقًا للباحثين؛ ليس للكربوهيدرات السريعة، مثل التمور والخبز الأبيض والعسل والرز والبطاطا والفاصوليا والأرز البري والخضار، تأثير في وزن الإنسان.

Advances in Nutrition

وحلل الباحثون البيانات الإحصائية وقارنوا مؤشر كتلة الجسم لحوالى مليوني إنسان، واتضح لهم أن الأشخاص الذين يتناولون مواد غذائية ذات مؤشر سكر مرتفع؛ لا يميلون إلى زيادة الوزن والسمنة، ويساعد تناول الكربوهيدرات السريعة بنسب صحيحة، على الاحتفاظ بوزن صحي ويخفض خطر الإصابة بمختلف الأمراض.

واستنادًا إلى هذه النتائج، ينصح الباحثون باتباع حمية متوازنة غنية بالكربوهيدرات وخاصة الحبوب الكاملة.

ويشير الباحثون، إلى أن "تناول أنواع مختلفة من الكربوهيدرات -بما فيها الخبز الأبيض والكربوهيدرات السريعة والحبوب الكاملة- يعتبر مزيجًا عقلانيًّا مفيدًا للصحة".

ويُذكر أن الدكتور أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، سبق أن كشف الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند محاولتهم التخلص من الوزن الزائد. من بينها الجهل بقيمة الطاقة الحقيقية للمنتجات، والانتقال السريع إلى نظام غذائي جديد جذريًّا؛ فضلًا عن الرغبة في إنقاص الوزن من خلال النشاط البدني فقط.

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