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ارتفاع إضافي على الحرارة في الرياض..  والأحساء تلامس الـ 40 نهاية الأسبوع

وسط توقعات بتأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة

توقعت تقارير مناخية أن يزداد تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة بكُتلة هوائية حارة وجافة، تنعكس على الأرض برفع درجات الحرارة بشكل كبير ولافت.

وفي التفاصيل، يتوقع أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مُباشر على العاصمة الرياض اعتباراً من الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، حيث يُتوقع أن تكون العُظمى ما بين 36 -35 درجة مئوية.

ووفق موقع "طقس العرب" تتأثر المنطقة الشرقية من المملكة؛ كالدمام والقطيف والجبيل، بارتفاع الحرارة بشكل نسبي، في حين ترتفع بشكل كبير في الأحساء لتتجاوز الـ 40 مئوية يوم الخميس.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع إضافي على الحرارة في الرياض..  والأحساء تلامس الـ 40 نهاية الأسبوع
سبق

توقعت تقارير مناخية أن يزداد تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة بكُتلة هوائية حارة وجافة، تنعكس على الأرض برفع درجات الحرارة بشكل كبير ولافت.

وفي التفاصيل، يتوقع أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مُباشر على العاصمة الرياض اعتباراً من الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، حيث يُتوقع أن تكون العُظمى ما بين 36 -35 درجة مئوية.

ووفق موقع "طقس العرب" تتأثر المنطقة الشرقية من المملكة؛ كالدمام والقطيف والجبيل، بارتفاع الحرارة بشكل نسبي، في حين ترتفع بشكل كبير في الأحساء لتتجاوز الـ 40 مئوية يوم الخميس.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:54 AM

ارتفاع إضافي على الحرارة في الرياض..  والأحساء تلامس الـ 40 نهاية الأسبوع

وسط توقعات بتأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت تقارير مناخية أن يزداد تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة بكُتلة هوائية حارة وجافة، تنعكس على الأرض برفع درجات الحرارة بشكل كبير ولافت.

وفي التفاصيل، يتوقع أن تؤثر الكتلة الهوائية الحارة بشكل مُباشر على العاصمة الرياض اعتباراً من الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، حيث يُتوقع أن تكون العُظمى ما بين 36 -35 درجة مئوية.

ووفق موقع "طقس العرب" تتأثر المنطقة الشرقية من المملكة؛ كالدمام والقطيف والجبيل، بارتفاع الحرارة بشكل نسبي، في حين ترتفع بشكل كبير في الأحساء لتتجاوز الـ 40 مئوية يوم الخميس.

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