بعد التعليم والجمارك.. الحرس الوطني يوجه بصرف المتبقي من العلاوة

وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وبصفة عاجلة؛ انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.
وكانت وزارة التعليم والهيئة العامة للجمارك قد وجهتا بصرف المتبقي من العلاوة لمنسوبيهما.
وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وبصفة عاجلة؛ انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.
وكانت وزارة التعليم والهيئة العامة للجمارك قد وجهتا بصرف المتبقي من العلاوة لمنسوبيهما.
وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وبصفة عاجلة؛ انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.
وكانت وزارة التعليم والهيئة العامة للجمارك قد وجهتا بصرف المتبقي من العلاوة لمنسوبيهما.
وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وبصفة عاجلة؛ انسجاماً مع التوجيهات السامية الكريمة.
وكانت وزارة التعليم والهيئة العامة للجمارك قد وجهتا بصرف المتبقي من العلاوة لمنسوبيهما.