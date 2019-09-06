"الشؤون الإسلامية" بجازان تطلق برنامج "العلوم الشرعية" طوال العام بمحافظة "صامطة"

بمشاركة نخبة من الدعاة يشرحون عدداً من المتون والكتب العلمية

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة جازان برنامج "العلوم الشرعية"، كل يوم سبت من كل أسبوع طوال العام بمكتبة العلوم الشرعية بمحافظة صامطة في جامع الشيخ زيد المدخلي - رحمه الله -، بمشاركة نخبة من الدعاة في إطار برامجها العلمية والدعوية لفئات المجتمع.

ويستهل البرنامج بدرس علمي بعد صلاة العصر للشيخ محمد بن محمد صغير عكور في شرح "تفسير السعدي"، فيما يلقي الدرس الثاني خلال الفترة الثانية من بعد صلاة العصر الشيخ عبدالله بن محمد حسين نجمي، يشرح كتاب "العقيدة الطحاوية".

ويختتم البرنامج بدرس بعد صلاة المغرب في شرح كتابي "المنة شرح أصول السنة" و"شرح بلوغ المرام"، يلقيه الشيخ محمد بن زيد بن محمد المدخلي.



وتأتي هذه الدروس العلمية والتي تستمر لعام كامل كل يوم سبت، ضمن البرامج العلمية التي تنفذها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية وتبصير الناس بأمور دينهم، وزيادة ثقافتهم العلمية بأحكام وفقه العبادات والمعاملات.