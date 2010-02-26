28 مشهداً بـ"الجنادرية".. رَوتْ تفاصيلها أعين المسنين وترجمتها فرحة الأطفال

لباس تقليدي ولوحة تراثية قبل أيام من انتهاء فعاليات موسم هذا العام

تصوير: عبدالله النحيط

الزائر لفعاليات مهرجان الجنادرية لا يمل وهو يُشاهد ابتسامة المُسنين التي تُترجم السعادة والبهجة على مُحياهم؛ وهم يُعيدون طراز حياتهم السابقة في كرنفالٍ عالمي يلخص ثقافة وتاريخ وتراث المملكة وتُظهره للأجيال والزوار.

تجمل أطفال القرية باللباس الأثري، اقتداءً بآبائهم، ولسان حالهم يتمنون أن يصِلوا لبعض مقتطفات ومقتنات آبائهم ذلك الحين من ألعابٍ قديمةٍ كانت مصدراً لسعادتهم، ورسموا لوحةً ثقافيةً وتراثية لطالما بحث عن توثيقها هواة الفلاشات ومحترفيها.

وتعمل أجنحة وأركان القرية التراثية وهذا المهرجان التاريخي كخلية النحل التي تعمل لتُعطي وتُنتج أجمل ما لديها، وهكذا هو الحال، عندما لا يسأم المسنون من الرجال والنساء على استقبال زوارهم بسعادة غامرة ووجوه تُشاهد فيها صور مختلفة ومتنوعة من الماضي الجميل.

ورصدت عدسة الزميل عبدالله النحيط ٢٨ مشهداً مختاراً رسمت كل التقاطة عنواناً لقصة لا يرويها سِوى من عاش ذلك الزمن والماضي الجميل.

ويودّع زوار مهرجان الجنادرية هذه القصص والتفاصيل بأكملها هذه القرية العالمية والمشرّفة للمملكة الأيام القادمة، بعد ثلاثة أسابيع من العمل الدؤوب والفعاليات المتجدّدة والقصص الفريدة والأنشطة المختلفة.