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الإمارات تمنع 100 ألف هجمة سيبرانية على مواقعها الإلكترونية خلال شهر

اشتملت على برامج خبيثة وثغرات أمنية

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، اليوم (الأحد)، عن منع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، لنحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وأوضحت الهيئة خلال تقرير شهري حول مستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية عن الشهر الماضي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الهجمات تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73 في المئة وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15 في المئة، وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12في المئة.

وأضافت أن الفريق عالج 407 حوادث سيبرانية.

هيئة تنظيم الاتصالات الإمارات

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الإمارات تمنع 100 ألف هجمة سيبرانية على مواقعها الإلكترونية خلال شهر
سبق

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، اليوم (الأحد)، عن منع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، لنحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وأوضحت الهيئة خلال تقرير شهري حول مستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية عن الشهر الماضي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الهجمات تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73 في المئة وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15 في المئة، وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12في المئة.

وأضافت أن الفريق عالج 407 حوادث سيبرانية.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:57 PM

الإمارات تمنع 100 ألف هجمة سيبرانية على مواقعها الإلكترونية خلال شهر

اشتملت على برامج خبيثة وثغرات أمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، اليوم (الأحد)، عن منع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، لنحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وأوضحت الهيئة خلال تقرير شهري حول مستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية عن الشهر الماضي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الهجمات تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73 في المئة وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15 في المئة، وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12في المئة.

وأضافت أن الفريق عالج 407 حوادث سيبرانية.

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