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"أخشى أن تكون النهاية لا تزال بعيدة" .. "غوتيريس" يدعو إلى اعتماد اقتصاد حرب لمكافحة "كورونا"

أشار إلى أن الأزمة تسببت في خسارة 500 مليون وظيفة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين) العالم إلى المضي أبعد من التعاون واعتماد اقتصاد حرب لمكافحة كوفيد-19، لدى افتتاحه الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، في وقت باتت الهند ثالث دولة تتخطى حصيلة الوباء فيها 300 ألف وفاة.

وقال "غوتيريس" أمام الاجتماع السنوي المنعقد عبر الإنترنت حتى الأول من يونيو (حزيران) في جنيف: "إننا في حرب ضد فيروس، نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا".

وأضاف: "أخشى أن تكون النهاية لا تزال بعيدة".

وبين الأمين العام أن الأزمة الصحية تسببت في خسارة حوالى 500 مليون وظيفة، وشطب آلاف مليارات الدولارات من حسابات الشركات.

وطلب "غوتيريس" من مجموعة العشرين تأليف فريق عمل يجمع الأطراف الأساسية لإنتاج اللقاحات.

وحذر من أن حصول موجات إصابات جديدة قد يؤدي إلى إبطاء تعافي الاقتصاد العالمي، إذا واصل الفيروس الانتشار والتحوّر في الدول الفقيرة.

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"أخشى أن تكون النهاية لا تزال بعيدة" .. "غوتيريس" يدعو إلى اعتماد اقتصاد حرب لمكافحة "كورونا"
سبق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين) العالم إلى المضي أبعد من التعاون واعتماد اقتصاد حرب لمكافحة كوفيد-19، لدى افتتاحه الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، في وقت باتت الهند ثالث دولة تتخطى حصيلة الوباء فيها 300 ألف وفاة.

وقال "غوتيريس" أمام الاجتماع السنوي المنعقد عبر الإنترنت حتى الأول من يونيو (حزيران) في جنيف: "إننا في حرب ضد فيروس، نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا".

وأضاف: "أخشى أن تكون النهاية لا تزال بعيدة".

وبين الأمين العام أن الأزمة الصحية تسببت في خسارة حوالى 500 مليون وظيفة، وشطب آلاف مليارات الدولارات من حسابات الشركات.

وطلب "غوتيريس" من مجموعة العشرين تأليف فريق عمل يجمع الأطراف الأساسية لإنتاج اللقاحات.

وحذر من أن حصول موجات إصابات جديدة قد يؤدي إلى إبطاء تعافي الاقتصاد العالمي، إذا واصل الفيروس الانتشار والتحوّر في الدول الفقيرة.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
07:16 PM

"أخشى أن تكون النهاية لا تزال بعيدة" .. "غوتيريس" يدعو إلى اعتماد اقتصاد حرب لمكافحة "كورونا"

أشار إلى أن الأزمة تسببت في خسارة 500 مليون وظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين) العالم إلى المضي أبعد من التعاون واعتماد اقتصاد حرب لمكافحة كوفيد-19، لدى افتتاحه الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، في وقت باتت الهند ثالث دولة تتخطى حصيلة الوباء فيها 300 ألف وفاة.

وقال "غوتيريس" أمام الاجتماع السنوي المنعقد عبر الإنترنت حتى الأول من يونيو (حزيران) في جنيف: "إننا في حرب ضد فيروس، نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا".

وأضاف: "أخشى أن تكون النهاية لا تزال بعيدة".

وبين الأمين العام أن الأزمة الصحية تسببت في خسارة حوالى 500 مليون وظيفة، وشطب آلاف مليارات الدولارات من حسابات الشركات.

وطلب "غوتيريس" من مجموعة العشرين تأليف فريق عمل يجمع الأطراف الأساسية لإنتاج اللقاحات.

وحذر من أن حصول موجات إصابات جديدة قد يؤدي إلى إبطاء تعافي الاقتصاد العالمي، إذا واصل الفيروس الانتشار والتحوّر في الدول الفقيرة.

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