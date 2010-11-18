"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق والمرتفعات

تكوًّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد حتي مرتفعات المدينة المنوّرة)، وكذلك على أجزاء من مناطق (تبوك، القصيم، حائل، الجوف).

كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.