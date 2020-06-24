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بعد تزايد إصابات "كورونا".. تعليق صلاة الجمعة في مساجد الأراضي الفلسطينية

إبقاء الصلوات الأخرى ضمن الإجراءات الاحترازية

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، تعليق صلاة الجمعة بالمساجد هذا الأسبوع؛ بسبب ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أنه نظرًا للانتشار المتزايد للوباء وتسارع انتقال المرض وحرصًا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني وحماية لهم وانطلاقًا من أن حفظ النفس من الضرورات؛ فقد تقرر تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة في كافة مساجد الوطن لهذا الأسبوع، على أن تبقى باقي الصلوات قائمة ضمن إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وقررت الحكومة في وقت متأخر من ليل الأربعاء وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات.

فيروس كورونا الجديد

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بعد تزايد إصابات "كورونا".. تعليق صلاة الجمعة في مساجد الأراضي الفلسطينية
سبق

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، تعليق صلاة الجمعة بالمساجد هذا الأسبوع؛ بسبب ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أنه نظرًا للانتشار المتزايد للوباء وتسارع انتقال المرض وحرصًا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني وحماية لهم وانطلاقًا من أن حفظ النفس من الضرورات؛ فقد تقرر تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة في كافة مساجد الوطن لهذا الأسبوع، على أن تبقى باقي الصلوات قائمة ضمن إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وقررت الحكومة في وقت متأخر من ليل الأربعاء وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
06:04 PM

بعد تزايد إصابات "كورونا".. تعليق صلاة الجمعة في مساجد الأراضي الفلسطينية

إبقاء الصلوات الأخرى ضمن الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، تعليق صلاة الجمعة بالمساجد هذا الأسبوع؛ بسبب ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أنه نظرًا للانتشار المتزايد للوباء وتسارع انتقال المرض وحرصًا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني وحماية لهم وانطلاقًا من أن حفظ النفس من الضرورات؛ فقد تقرر تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة في كافة مساجد الوطن لهذا الأسبوع، على أن تبقى باقي الصلوات قائمة ضمن إجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وقررت الحكومة في وقت متأخر من ليل الأربعاء وقف الاحتفالات بالأعراس في جميع المحافظات.

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