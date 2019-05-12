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الصين.. معركة العشرة أيام في ووهان بعد ظهور حالات جديدة لـ"كورونا"

خطة لإجراء فحص طبي لجميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة

قالت مصادر صينية إن مدينة ووهان الصينية تضع خططاً تهدف إلى إجراء فحص طبي لجميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، في عشرة أيام، بغية اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وطبقاً للمصادر، أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وطُلب من جميع المناطق في ووهان تقديم تفاصيل بشأن كيفية إجراء الفحوص في غضون 10 أيام، طبقاً لـ "بي بي سي".
جاء ذلك بعد أن سجلت ووهان، التي شهدت أول ظهور لحالات إصابة بفيروس كورونا نهاية العام الماضي، ست حالات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولم تسجل المدينة أي حالات إصابة جديدة على الإطلاق منذ الثالث من أبريل.
ووهان، التي فرضت إغلاقاً صارماً امتد 11 أسبوعاً، بدأت استئناف نشاطها في 8 أبريل، وعودة الحياة إلى طبيعتها مع إعادة فتح المدارس، وعودة الأعمال التجارية ببطء واستئناف نشاط وسائل النقل العام، بيد أن ظهور مجموعة حالات إصابة جديدة، جميعها تقطن نفس المجمع السكني، هدد عودة الحياة إلى طبيعتها في الوقت الراهن.
ونقلت صحيفة "ذا بيبر" عن وثيقة داخلية متداولة على نطاق واسع، أن كل منطقة في المدينة أُبلغت بوضع خطة فحوص مدتها 10 أيام بحلول ظهر يوم الثلاثاء.

فيروس كورونا الجديد

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الصين.. معركة العشرة أيام في ووهان بعد ظهور حالات جديدة لـ"كورونا"
سبق

قالت مصادر صينية إن مدينة ووهان الصينية تضع خططاً تهدف إلى إجراء فحص طبي لجميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، في عشرة أيام، بغية اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وطبقاً للمصادر، أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وطُلب من جميع المناطق في ووهان تقديم تفاصيل بشأن كيفية إجراء الفحوص في غضون 10 أيام، طبقاً لـ "بي بي سي".
جاء ذلك بعد أن سجلت ووهان، التي شهدت أول ظهور لحالات إصابة بفيروس كورونا نهاية العام الماضي، ست حالات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولم تسجل المدينة أي حالات إصابة جديدة على الإطلاق منذ الثالث من أبريل.
ووهان، التي فرضت إغلاقاً صارماً امتد 11 أسبوعاً، بدأت استئناف نشاطها في 8 أبريل، وعودة الحياة إلى طبيعتها مع إعادة فتح المدارس، وعودة الأعمال التجارية ببطء واستئناف نشاط وسائل النقل العام، بيد أن ظهور مجموعة حالات إصابة جديدة، جميعها تقطن نفس المجمع السكني، هدد عودة الحياة إلى طبيعتها في الوقت الراهن.
ونقلت صحيفة "ذا بيبر" عن وثيقة داخلية متداولة على نطاق واسع، أن كل منطقة في المدينة أُبلغت بوضع خطة فحوص مدتها 10 أيام بحلول ظهر يوم الثلاثاء.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:18 PM

الصين.. معركة العشرة أيام في ووهان بعد ظهور حالات جديدة لـ"كورونا"

خطة لإجراء فحص طبي لجميع السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر صينية إن مدينة ووهان الصينية تضع خططاً تهدف إلى إجراء فحص طبي لجميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، في عشرة أيام، بغية اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وطبقاً للمصادر، أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى، وطُلب من جميع المناطق في ووهان تقديم تفاصيل بشأن كيفية إجراء الفحوص في غضون 10 أيام، طبقاً لـ "بي بي سي".
جاء ذلك بعد أن سجلت ووهان، التي شهدت أول ظهور لحالات إصابة بفيروس كورونا نهاية العام الماضي، ست حالات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولم تسجل المدينة أي حالات إصابة جديدة على الإطلاق منذ الثالث من أبريل.
ووهان، التي فرضت إغلاقاً صارماً امتد 11 أسبوعاً، بدأت استئناف نشاطها في 8 أبريل، وعودة الحياة إلى طبيعتها مع إعادة فتح المدارس، وعودة الأعمال التجارية ببطء واستئناف نشاط وسائل النقل العام، بيد أن ظهور مجموعة حالات إصابة جديدة، جميعها تقطن نفس المجمع السكني، هدد عودة الحياة إلى طبيعتها في الوقت الراهن.
ونقلت صحيفة "ذا بيبر" عن وثيقة داخلية متداولة على نطاق واسع، أن كل منطقة في المدينة أُبلغت بوضع خطة فحوص مدتها 10 أيام بحلول ظهر يوم الثلاثاء.

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