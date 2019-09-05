هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تشارك في معرض العثيم مول التوعوي

أبرز جهود الرئاسة التوعوية والتوجيهية

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمنطقة الرياض، بمعرض توعوي بمجمع العثيم مول، بحي الروضة، ضمن خطته التوعوية.



ويُبرز المعرض جزءاً من جهود الرئاسة العامة التوعوية والتوجيهية.



كما وزع في المعرض كتاب الرئيس العام عن جريمة الابتزاز، مع مطبوعات الرئاسة العامة.



وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبد الله العسيري، ودعم وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.