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ولي العهد يهنئ وزير الدفاع الكويتي بنجاح عمليته الجراحية

في اتصال هاتفي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا بالشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته للشيخ ناصر بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلاً الله له دوام العافية.

من جهته قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

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ولي العهد يهنئ وزير الدفاع الكويتي بنجاح عمليته الجراحية
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا بالشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته للشيخ ناصر بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلاً الله له دوام العافية.

من جهته قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
11:44 PM

ولي العهد يهنئ وزير الدفاع الكويتي بنجاح عمليته الجراحية

في اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًا بالشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته للشيخ ناصر بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلاً الله له دوام العافية.

من جهته قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

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