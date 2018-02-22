الإنذار المبكر ينبه الباحة من سحب رعدية ورياح تستمر للمساء
بدأت الساعة الثانية ظهراً وتحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيها لمنطقة الباحة من حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس وتستمر حتى الثامنة مساء.
وأضاف النظام واصفا الحالة : بتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.
الإنذار المبكر ينبه الباحة من سحب رعدية ورياح تستمر للمساء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-02-22
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيها لمنطقة الباحة من حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس وتستمر حتى الثامنة مساء.
وأضاف النظام واصفا الحالة : بتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
02:27 PM
الإنذار المبكر ينبه الباحة من سحب رعدية ورياح تستمر للمساء
بدأت الساعة الثانية ظهراً وتحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر تنبيها لمنطقة الباحة من حالة رياح نشطة وسحب رعدية بدأت الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس وتستمر حتى الثامنة مساء.
وأضاف النظام واصفا الحالة : بتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.