النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حائل تتصدر مدن المملكة في الإصابات الجديدة بكورونا

بعد تسجيل 85 حالة جديدة

تصدّرت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، مناطق المملكة في تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 85 حالة إيجابية جديدة، بواقع 81 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

كما سجلت 27 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 24 حالة، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الشنان، سميراء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورورنا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5172 حالة، و4524 حالة تعافٍ، و619 حالة نشطة، و29 حالة وفاة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل تتصدر مدن المملكة في الإصابات الجديدة بكورونا
سبق

تصدّرت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، مناطق المملكة في تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 85 حالة إيجابية جديدة، بواقع 81 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

كما سجلت 27 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 24 حالة، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الشنان، سميراء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورورنا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5172 حالة، و4524 حالة تعافٍ، و619 حالة نشطة، و29 حالة وفاة.


18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
08:48 PM

حائل تتصدر مدن المملكة في الإصابات الجديدة بكورونا

بعد تسجيل 85 حالة جديدة

A A A
منصور الشلاقي - حائل
1
1,602

تصدّرت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، مناطق المملكة في تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 85 حالة إيجابية جديدة، بواقع 81 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الغزالة.

كما سجلت 27 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 24 حالة، وحالة واحدة لكل من محافظات بقعاء، الشنان، سميراء.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورورنا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5172 حالة، و4524 حالة تعافٍ، و619 حالة نشطة، و29 حالة وفاة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,020
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,762

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة