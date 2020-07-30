بالفيديو.. شاهد نجاح خطة الشؤون الإسلامية بمسجد نمرة

الخامري لـ"سبق": المملكة تفانت في توفير أقصى درجات الحماية لضيوف الرحمن

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضو اللجنة التنفيذية للحج الدكتور سالم بن حاج الخامري نجاح خطة الشؤون الإسلامية في تنظيم دخول وخروج الحجاج لمسجد نمرة والخدمات المساندة بأنه تتويج للدعم الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة والمتابعة الشخصية من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.



وبين الدكتور " الخامري " في تصريح خاص لـ"سبق" أن الوزارة نفذت الخطة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لدخول الحجاج عبر بوابات خاصة وخروجهم كذلك، إلى جانب توفير السجادات والمعقمات وأدوات السلامة لهم مع تكثيف شاشات التوعية والإرشاد وبلغات عالمية.



وأشار " الخامري " إلى أن الحجاج بعد أن استمعوا لخطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معاً غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة وفق خطة معينة وانسيابية كبيرة مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية.



وأكد أن الوزارة اضطلعت بمسؤوليتها في توفير كل وسائل السلامة والراحة للحجاج وبوقت مبكر ضمن الخطة المعتمدة واليوم تتوجت الجهود بالنجاح والتوفيق بفضل الله.



ونوه مدير عام فرع الوزارة بما تحقق وقدم في مسجد نمرة من مشاريع تطويرية منها مشروع معالجة أنظمة التكييف التي تضم 60 مكيفاً مركزياً و500 مكيف دولابي, وتنقية الهواء والتعقيم بتقنية الأوزون ومشروع الفرش وصيانة وترميم دورات المياه.