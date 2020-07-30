النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شاهد نجاح خطة الشؤون الإسلامية بمسجد نمرة

الخامري لـ"سبق": المملكة تفانت في توفير أقصى درجات الحماية لضيوف الرحمن

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضو اللجنة التنفيذية للحج الدكتور سالم بن حاج الخامري نجاح خطة الشؤون الإسلامية في تنظيم دخول وخروج الحجاج لمسجد نمرة والخدمات المساندة بأنه تتويج للدعم الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة والمتابعة الشخصية من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وبين الدكتور " الخامري " في تصريح خاص لـ"سبق" أن الوزارة نفذت الخطة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لدخول الحجاج عبر بوابات خاصة وخروجهم كذلك، إلى جانب توفير السجادات والمعقمات وأدوات السلامة لهم مع تكثيف شاشات التوعية والإرشاد وبلغات عالمية.

وأشار " الخامري " إلى أن الحجاج بعد أن استمعوا لخطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معاً غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة وفق خطة معينة وانسيابية كبيرة مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية.

وأكد أن الوزارة اضطلعت بمسؤوليتها في توفير كل وسائل السلامة والراحة للحجاج وبوقت مبكر ضمن الخطة المعتمدة واليوم تتوجت الجهود بالنجاح والتوفيق بفضل الله.

ونوه مدير عام فرع الوزارة بما تحقق وقدم في مسجد نمرة من مشاريع تطويرية منها مشروع معالجة أنظمة التكييف التي تضم 60 مكيفاً مركزياً و500 مكيف دولابي, وتنقية الهواء والتعقيم بتقنية الأوزون ومشروع الفرش وصيانة وترميم دورات المياه.

حج 1441 هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. شاهد نجاح خطة الشؤون الإسلامية بمسجد نمرة
سبق

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضو اللجنة التنفيذية للحج الدكتور سالم بن حاج الخامري نجاح خطة الشؤون الإسلامية في تنظيم دخول وخروج الحجاج لمسجد نمرة والخدمات المساندة بأنه تتويج للدعم الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة والمتابعة الشخصية من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وبين الدكتور " الخامري " في تصريح خاص لـ"سبق" أن الوزارة نفذت الخطة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لدخول الحجاج عبر بوابات خاصة وخروجهم كذلك، إلى جانب توفير السجادات والمعقمات وأدوات السلامة لهم مع تكثيف شاشات التوعية والإرشاد وبلغات عالمية.

وأشار " الخامري " إلى أن الحجاج بعد أن استمعوا لخطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معاً غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة وفق خطة معينة وانسيابية كبيرة مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية.

وأكد أن الوزارة اضطلعت بمسؤوليتها في توفير كل وسائل السلامة والراحة للحجاج وبوقت مبكر ضمن الخطة المعتمدة واليوم تتوجت الجهود بالنجاح والتوفيق بفضل الله.

ونوه مدير عام فرع الوزارة بما تحقق وقدم في مسجد نمرة من مشاريع تطويرية منها مشروع معالجة أنظمة التكييف التي تضم 60 مكيفاً مركزياً و500 مكيف دولابي, وتنقية الهواء والتعقيم بتقنية الأوزون ومشروع الفرش وصيانة وترميم دورات المياه.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
06:08 PM

بالفيديو.. شاهد نجاح خطة الشؤون الإسلامية بمسجد نمرة

الخامري لـ"سبق": المملكة تفانت في توفير أقصى درجات الحماية لضيوف الرحمن

A A A
عبدالله العنزي - منى
0
804

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضو اللجنة التنفيذية للحج الدكتور سالم بن حاج الخامري نجاح خطة الشؤون الإسلامية في تنظيم دخول وخروج الحجاج لمسجد نمرة والخدمات المساندة بأنه تتويج للدعم الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة والمتابعة الشخصية من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وبين الدكتور " الخامري " في تصريح خاص لـ"سبق" أن الوزارة نفذت الخطة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لدخول الحجاج عبر بوابات خاصة وخروجهم كذلك، إلى جانب توفير السجادات والمعقمات وأدوات السلامة لهم مع تكثيف شاشات التوعية والإرشاد وبلغات عالمية.

وأشار " الخامري " إلى أن الحجاج بعد أن استمعوا لخطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معاً غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة وفق خطة معينة وانسيابية كبيرة مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية.

وأكد أن الوزارة اضطلعت بمسؤوليتها في توفير كل وسائل السلامة والراحة للحجاج وبوقت مبكر ضمن الخطة المعتمدة واليوم تتوجت الجهود بالنجاح والتوفيق بفضل الله.

ونوه مدير عام فرع الوزارة بما تحقق وقدم في مسجد نمرة من مشاريع تطويرية منها مشروع معالجة أنظمة التكييف التي تضم 60 مكيفاً مركزياً و500 مكيف دولابي, وتنقية الهواء والتعقيم بتقنية الأوزون ومشروع الفرش وصيانة وترميم دورات المياه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,558
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,298

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة