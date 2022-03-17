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بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء المقبل

"ميخائيل": الصحة العامة أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس

أعلنت الحكومة الروسية إغلاق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء وحتى الأول من مايو القادم، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.

وفي التفاصيل، أورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أفاد بأن هذا الإجراء سيسري بدءاً من منتصف ليل الأربعاء بهدف حماية "الصحة العامة" في روسيا التي أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس.

روسيا إغلاق الحدود فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء المقبل
سبق

أعلنت الحكومة الروسية إغلاق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء وحتى الأول من مايو القادم، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.

وفي التفاصيل، أورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أفاد بأن هذا الإجراء سيسري بدءاً من منتصف ليل الأربعاء بهدف حماية "الصحة العامة" في روسيا التي أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:24 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:53 AM

بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء المقبل

"ميخائيل": الصحة العامة أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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أعلنت الحكومة الروسية إغلاق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء وحتى الأول من مايو القادم، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.

وفي التفاصيل، أورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أفاد بأن هذا الإجراء سيسري بدءاً من منتصف ليل الأربعاء بهدف حماية "الصحة العامة" في روسيا التي أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس.

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