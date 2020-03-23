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النائب العام: القيادة تبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان

نوه بأهمية قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

نوّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بأهمية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م.

وأوضح الشيخ المعجب أن حكمة الملك الخبير تتجلى بأنه جاء هذا الأمر تباعاً للقرارات الحكيمة من لدن الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبما له من سلطات وصلاحيات واسعة حال نشوء ما يهدد سلامة المملكة طبقاً لمقتضى المادة (62) من النظام الأساسي للحكم، وبما يكفل مواجهة الخطر، ولا أشد خطورة من خطر يهدد الأمن الصحي وسلامة الإنسانية جمعاء لأي دولة.

وقال النائب العام نحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام أولاً ثم هيأ لنا من أمرنا رشداً بقيادة رشيدة لا تثنيها الأزمات ولا تعوقها الشدائد والمدلهمات تبشّر بالسلامة والأمان وتبث التفاؤل والاطمئنان، في ظل ظروف عالمية حرجة، وتبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان، وتأطرُ المجافي إلى صحته وسلامته أطراً، وتأزرُ بكل متهاون وغير مبالٍ وتأخذ بيده إلى بر الصحة والسلامة أزراً.

وشدد النائب العام على وجوب الالتزام بأمر خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- وأن الجميع مطالبون بالالتزام الجاد والتعاون تحقيقاً لأمنهم الصحي والبقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وخاصة في فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظه على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء المجتمع.

النائب العام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام: القيادة تبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان
سبق

نوّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بأهمية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م.

وأوضح الشيخ المعجب أن حكمة الملك الخبير تتجلى بأنه جاء هذا الأمر تباعاً للقرارات الحكيمة من لدن الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبما له من سلطات وصلاحيات واسعة حال نشوء ما يهدد سلامة المملكة طبقاً لمقتضى المادة (62) من النظام الأساسي للحكم، وبما يكفل مواجهة الخطر، ولا أشد خطورة من خطر يهدد الأمن الصحي وسلامة الإنسانية جمعاء لأي دولة.

وقال النائب العام نحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام أولاً ثم هيأ لنا من أمرنا رشداً بقيادة رشيدة لا تثنيها الأزمات ولا تعوقها الشدائد والمدلهمات تبشّر بالسلامة والأمان وتبث التفاؤل والاطمئنان، في ظل ظروف عالمية حرجة، وتبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان، وتأطرُ المجافي إلى صحته وسلامته أطراً، وتأزرُ بكل متهاون وغير مبالٍ وتأخذ بيده إلى بر الصحة والسلامة أزراً.

وشدد النائب العام على وجوب الالتزام بأمر خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- وأن الجميع مطالبون بالالتزام الجاد والتعاون تحقيقاً لأمنهم الصحي والبقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وخاصة في فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظه على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء المجتمع.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
06:10 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
07:28 PM

النائب العام: القيادة تبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان

نوه بأهمية قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد

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حمد الفراج - الرياض
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نوّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بأهمية أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م.

وأوضح الشيخ المعجب أن حكمة الملك الخبير تتجلى بأنه جاء هذا الأمر تباعاً للقرارات الحكيمة من لدن الحكومة الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبما له من سلطات وصلاحيات واسعة حال نشوء ما يهدد سلامة المملكة طبقاً لمقتضى المادة (62) من النظام الأساسي للحكم، وبما يكفل مواجهة الخطر، ولا أشد خطورة من خطر يهدد الأمن الصحي وسلامة الإنسانية جمعاء لأي دولة.

وقال النائب العام نحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام أولاً ثم هيأ لنا من أمرنا رشداً بقيادة رشيدة لا تثنيها الأزمات ولا تعوقها الشدائد والمدلهمات تبشّر بالسلامة والأمان وتبث التفاؤل والاطمئنان، في ظل ظروف عالمية حرجة، وتبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صحة الإنسان، وتأطرُ المجافي إلى صحته وسلامته أطراً، وتأزرُ بكل متهاون وغير مبالٍ وتأخذ بيده إلى بر الصحة والسلامة أزراً.

وشدد النائب العام على وجوب الالتزام بأمر خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- وأن الجميع مطالبون بالالتزام الجاد والتعاون تحقيقاً لأمنهم الصحي والبقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وخاصة في فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظه على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء المجتمع.

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