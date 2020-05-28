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البرازيل: ارتفاع وفيات كورونا إلى 25598 حالة

البيرو: تسجيل 195 وفاة جديدة و6154 إصابة إضافية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 25598 حالة.

وذكرت الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الــ24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصًا.

وأشارت إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.

من جانب آخر، أفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم الأربعاء، بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 3983 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أيضًا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 135905 أشخاص؛ وذلك بعد رصد 6154 حالة إصابة إضافية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 56169 شخصًا.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الصحي إلى 30 يونيو القادم.

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البرازيل: ارتفاع وفيات كورونا إلى 25598 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 25598 حالة.

وذكرت الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الــ24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصًا.

وأشارت إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.

من جانب آخر، أفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم الأربعاء، بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 3983 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أيضًا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 135905 أشخاص؛ وذلك بعد رصد 6154 حالة إصابة إضافية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 56169 شخصًا.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الصحي إلى 30 يونيو القادم.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:31 AM

البرازيل: ارتفاع وفيات كورونا إلى 25598 حالة

البيرو: تسجيل 195 وفاة جديدة و6154 إصابة إضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 25598 حالة.

وذكرت الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الــ24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصًا.

وأشارت إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.

من جانب آخر، أفادت وزارة الصحة بالبيرو، يوم الأربعاء، بتسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما رفع حصيلة الوفيات إلى 3983 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة أيضًا أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 135905 أشخاص؛ وذلك بعد رصد 6154 حالة إصابة إضافية.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 56169 شخصًا.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا، الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الصحي إلى 30 يونيو القادم.

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