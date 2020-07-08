خلال اجتماع في نجران.. بحث تنفيذ احتياجات بدر الجنوب ومراكزها

ضمن تجهيز المحافظة كوجهة سياحية للمنطقة

اجتمعت، اليوم الأربعاء، لجنة الاحتياجات والمرافق العامة وتنسيق الخدمات بإمارة منطقة نجران، والمجلس المحلي، والمجلس البلدي بمحافظة بدر الجنوب.

جاء ذلك بتوجيه من أمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، بمقر المركز الحضاري ببدر الجنوب، لمناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها بعد توجيهه بأن تكون بدر الجنوب وجهة نجران السياحية.

ترأس الاجتماع أمين أمانة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، بحضور محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي.

بدأ اللقاء بكلمة رحب فيها المحافظ بأعضاء لجنة الاحتياجات والمرافق العامة وتنسيق الخدمات بمنطقة نجران، والمشاركين.

وأكد أمين منطقة نجران، أهمية محافظة بدر الجنوب من الناحية السياحية وموقعها الاستراتيجي.

كما تضمن اللقاء مداخلات حول احتياجات المحافظة ومراكزها حول افتتاح أفرع لعدد من الجهات الأمنية والخدمية التي تحتاج لها المحافظة.

بالإضافة إلى المشاريع التنموية والاستثمارية التي قد تكون مطلبًا لزوار المحافظة ومراكزها من المصطافين والمتنزهين.

وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات التي تخدم محافظة بدر الجنوب ومراكزها، لرفعها إلى أمير المنطقة للتوجيه بما يراه مناسبًا.