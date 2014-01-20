قصف مدفعي يخلف 9 قتلى حوثيين بينهم قيادات في تعز

استهدف اجتماعاً للميليشيا بين المزارع

قتل 9 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادات، اليوم (السبت)، في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني اليمني، على موقع لهم غربي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف اجتماعاً للميليشيا في إحدى المزارع وسط منطقة الربيعي، في المدخل الغربي للمدينة.

على الصعيد نفسه، أفاد "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش قصفت اليوم تعزيزات للميليشيا الانقلابية في محيط مدرسة الروض، بالمنطقة ذاتها، مما أسفر عن تدمير طاقم تابع لها، ومقتل من كان على متنه من عناصر.