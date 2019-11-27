أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف "عبدالله ولمان العازمي" مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية. يشار إلى أن "العازمي" كان قد أحدَثَ نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالشمالية، وافتتاح البرج الطبي والمختبر الرئيسي، وأيضًا تقليص قوائم الانتظار، وتشغيل مراكز صحية مناوبة، ودعم المستشفيات في المحافظات، وتطوير بيئات العمل، واستحداث العديد من التخصصات.

تمديد تكليف "العازمي" مديرًا لصحة الحدود الشمالية بندر الدغمي سبق 2019-11-27 أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف "عبدالله ولمان العازمي" مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية.

يشار إلى أن "العازمي" كان قد أحدَثَ نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالشمالية، وافتتاح البرج الطبي والمختبر الرئيسي، وأيضًا تقليص قوائم الانتظار، وتشغيل مراكز صحية مناوبة، ودعم المستشفيات في المحافظات، وتطوير بيئات العمل، واستحداث العديد من التخصصات.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 01:21 PM

تمديد تكليف "العازمي" مديرًا لصحة الحدود الشمالية ساهَم في تطوير بيئة العمل واستحدث العديد من التخصصات





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أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف "عبدالله ولمان العازمي" مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية.

يشار إلى أن "العازمي" كان قد أحدَثَ نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالشمالية، وافتتاح البرج الطبي والمختبر الرئيسي، وأيضًا تقليص قوائم الانتظار، وتشغيل مراكز صحية مناوبة، ودعم المستشفيات في المحافظات، وتطوير بيئات العمل، واستحداث العديد من التخصصات.