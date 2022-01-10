احتفل سرحان موسى آل مبارك العيسي، بزواج نجله تركي، على كريمة شبّاب علي آل صميد الشهري، بمركز سبت الجارة ببني عيسى، بحضور ومشاركة الأقارب والأصدقاء ووجهاء المنطقة، الذين حضروا لمشاركة العروسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما زواجًا مباركًا وحياة سعيدة.
"العيسى" يحتفل بزواج نجله "تركي" بسبت الجارة
احتفل سرحان موسى آل مبارك العيسي، بزواج نجله تركي، على كريمة شبّاب علي آل صميد الشهري، بمركز سبت الجارة ببني عيسى، بحضور ومشاركة الأقارب والأصدقاء ووجهاء المنطقة، الذين حضروا لمشاركة العروسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما زواجًا مباركًا وحياة سعيدة.
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"العيسى" يحتفل بزواج نجله "تركي" بسبت الجارةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-10
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:46 AM
"العيسى" يحتفل بزواج نجله "تركي" بسبت الجارة
احتفل سرحان موسى آل مبارك العيسي، بزواج نجله تركي، على كريمة شبّاب علي آل صميد الشهري، بمركز سبت الجارة ببني عيسى، بحضور ومشاركة الأقارب والأصدقاء ووجهاء المنطقة، الذين حضروا لمشاركة العروسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما زواجًا مباركًا وحياة سعيدة.
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