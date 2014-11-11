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وفاة وإصابة ٦ طلاب في حادث تصادم مركبتين شمال عفيف

كانوا في طريقهم من المدرسة باتجاه منزلهم

لقي ثلاثة طلاب مصرعهم وأصيب أربعة آخرين، في حادث اصطدام وقع لمركبتهم مع مركبة أخرى مساء اليوم، عقب مغادرتهم لمدرسة شمال عفيف.

وطبقاً للمعلومات، كانت مركبة نقل الطلاب تقل ٦ أشخاص كانوا عائدين من مدرستهم بمركز "أمارطى" لقريتهم شمال عفيف، حين اصطدمت مركبتهم وجهاً لوجه بمركبة أخرى يستقلها شخص واحد، وقد أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة من الطلاب، وإصابة ٣ آخرين، وسائق السيارة الأخرى.

وباشر الحادث الفرق المختصة من المرور، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى محافظة "ضرية".

عفيف حادث اصطدام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة وإصابة ٦ طلاب في حادث تصادم مركبتين شمال عفيف
سبق

لقي ثلاثة طلاب مصرعهم وأصيب أربعة آخرين، في حادث اصطدام وقع لمركبتهم مع مركبة أخرى مساء اليوم، عقب مغادرتهم لمدرسة شمال عفيف.

وطبقاً للمعلومات، كانت مركبة نقل الطلاب تقل ٦ أشخاص كانوا عائدين من مدرستهم بمركز "أمارطى" لقريتهم شمال عفيف، حين اصطدمت مركبتهم وجهاً لوجه بمركبة أخرى يستقلها شخص واحد، وقد أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة من الطلاب، وإصابة ٣ آخرين، وسائق السيارة الأخرى.

وباشر الحادث الفرق المختصة من المرور، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى محافظة "ضرية".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
05:13 PM

وفاة وإصابة ٦ طلاب في حادث تصادم مركبتين شمال عفيف

كانوا في طريقهم من المدرسة باتجاه منزلهم

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
3
1,349

لقي ثلاثة طلاب مصرعهم وأصيب أربعة آخرين، في حادث اصطدام وقع لمركبتهم مع مركبة أخرى مساء اليوم، عقب مغادرتهم لمدرسة شمال عفيف.

وطبقاً للمعلومات، كانت مركبة نقل الطلاب تقل ٦ أشخاص كانوا عائدين من مدرستهم بمركز "أمارطى" لقريتهم شمال عفيف، حين اصطدمت مركبتهم وجهاً لوجه بمركبة أخرى يستقلها شخص واحد، وقد أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة من الطلاب، وإصابة ٣ آخرين، وسائق السيارة الأخرى.

وباشر الحادث الفرق المختصة من المرور، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى محافظة "ضرية".

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