"العين العزيزية" توقع شراكة استراتيجية مع جمعية البر بوادي ستارة

لتحقيق الأهداف التنموية لبناء الإنسان وتنمية المكان

وقّع الأمين العام للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني، اليوم الأربعاء، في مقر الوقف بجدة، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية مع جمعية البر الخيرية بقرى وادي ستارة، يمثلها رئيس مجلس الإدارة عبدالجبار بن سعيد الجبرتي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير خالد الفيصل.

وأعرب لؤي طرابزوني عن سعادته بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى تنمية الإنسان والمكان".

من جانبه، ثمّن عبدالجبار الجبرتي جهود الوقف، معرباً عن شكره لسرعة تجاوبه وحسن تعامله، وقال: "يشرفنا العمل معه والمساعدة في تلبية حاجات المواطنين، ونتطلع لاستمرار هذه الشراكة في سبيل تحسين جودة الحياة".

ويأتي توقيع مثل هذه الشراكات من منطلق حرص أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية على تفعيل الشراكات الاستراتيجية، والتي من شأنها أن تحقق الأهداف التنموية لبناء الإنسان وتنمية المكان.